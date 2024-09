Revivez la victoire de l’Algérie contre la Guinée Equatoriale

C’est la fin de ce live

Merci à toutes et à tous d’avoir suivi ce match entre l’Algérie et la Guinée Equatoriale. On se retrouve demain pour de nouveaux matches. A bientôt !

L’homme du match de Foot Mercato : Houssem Aouar

C’EST TERMINE !

L’Algérie s’impose contre la Guinée Equatoriale grâce à des buts de Gouiri et Aouar et prend la tête de ce groupe E dans les éliminatoires de la CAN. Revenu de sélection, Mahrez a manqué un penalty.

90+6'. BUUUT DE L’ALGERIE ! (2-0)

Sur une mauvaise relance de la Guinée Equatoriale, Amine Gouiri obtient le ballon et se présente seul face à Owono. Il fixe et l’ajuste parfaitement !

90+5'. LE RATE INCROYABLE DE BENZIA !

Sur un contre, Benzia est servi au second poteau, enrhume son défenseur et manque le cadre alors que le gardien était scotché au premier poteau !



90+4'. Hadj Moussa remplace Benrahma.

90+3'. Obiang est servi dans la surface sur la gauche mais son centre au premier poteau est bien capté par Mandréa.

90+2'. Le coup franc de Benzia est repoussé par la défense équatoguinéene.

90+1'. Temps additionnel : 6 minutes.

90'. Carton jaune pour Ndong, coupable d’une faute sur Atal qui partait sur le côté droit vers le poteau de corner. Coup franc à suivre pour l’Algérie.

89'. Carton jaune pour Mandrea, qui essaie de gagner du temps.

88'. Belle intervention encore de Bensebaini, qui sert le point. La défense algérienne est très solide ce soir.

86'. OWONO ENCORE !

Après une belle combinaison entre Zorgane et Gouiri, Benrahma se retrouve seul devant Owono qui détourne encore sa frappe du plat du pied.

85'. Malgré son penalty manqué, Riyad Mahrez est ovationné par les supporters algériens. Retour réussi donc pour le capitaine.

84'. Salvador laisse également sa place à Eneme.

84'. Atal et Zorgane entrent à la place de Mahrez et Aouar.

83'. Le but d’Aouar en vidéo

82'. BENRAHMA PROCHE D’UN BEAU BUT

L’Algérien envoie un boulet de canon de loin qui rase le poteau d’Owono.

81'. Sur un contre, Benrahma sert Benzia dans la surface à gauche qui centre directement au point de penalty. C’est repoussé par la défense équatoguinéene.

80'. Bennacer et Bounedjah laissent leur place à Gouiri et Benzia.

79'. Senra et Buyla sont remplacés par Anieboh et Hanza.

78'. Coco monte sur le côté gauche et essaie de trouver Ndong mais il est arrêté par Bennacer qui se met encore au sol.

76'. Bounedjah part en profondeur et temporise avant de chercher Benrahma au second poteau. C’est repoussé par la défense de la Guinée Equatoriale.

75'. Bennacer met du temps à sortir, le jeu ne reprend toujours pas.

74'. Carton jaune pour Salvador.

72'. Bennacer s’assoie par terre car il a des crampes. Les soigneurs entrent sur la pelouse.

71'. Le public est en feu après cette ouverture du score et donne de la voix !

70'. 4e but en sélection pour Houssem Aouar.

69'. BUUUUUT D’AOUAR ! (1-0)

Sur une lourde frappe du gauche de Mahrez, Owono repousse le ballon sur Aouar, qui a parfaitement suivi le trompe de la tête !

68'. Sur un long dégagement, Miranda essaie de garder le ballon dos au but mais n’y parvient pas.

67'. Il ne se passe plus rien dans ce match. La Guinée Equatoriale a le ballon.

66'. Balboa et Miranda remplacent Ganet et Asue.

65'. Zerrouki reste au sol après avoir tenté une intervention.

64'. Salvador tente un centre vers Asue repoussé par Tougaï.

63'. Il y a peu de rythme depuis quelques minutes.

62'. Bon pressing de Bounedjah qui fait paniquer Owono sur sa relance.

61'. Le jeu reprend sur une touche de la Guinée Equatoriale.

60'. Bensebaini reste au sol et se tient les côtes après un contact avec Asue. Les soigneurs sont sur la pelouse.

58'. Les supporters des Verts veulent Belaili

57'. Bennacer envoie une transversale vers Benrahma qui contrôle le ballon d’une aile de pigeon… Mais il est signalé hors-jeu.

56'. La Guinée Equatoriale n’arrive plus à sortir de sa moitié de terrain et souffrent.

55'. Mahrez bute sur Coco

Sur une superbe passe d’Aouar, Mahrez tente une grosse frappe du droit contrée par Coco. Quelle intervention !

54'. Mahrez frappe son coup-franc trop fort et ne trouve pas Bensebaini.

53'. Les esprits s’échauffent après une faute de Ndong sur Mahrez.

52'. Les Equatoguinéens ont laissé passer l’orage et remettent le pied sur le ballon.

50'. Les Algériens poussent depuis le début de la seconde période et mettent beaucoup de rythme.

49'. Bounedjah s’écroule dans la surface et demande un penalty. Le ballon revient sur Mahrez, qui bute sur Owono.

48'. Mahrez tente une longue frappe contrée en corner. Ce dernier ne donnera rien.

47'. Aouar envoie un centre fuyant au second poteau que Benrahma n’arrive pas à reprendre.

46'. C’est reparti à Oran ! Les Verts donnent le coup d’envoi de cette seconde période. Aucun changement à signaler à la pause.

MI-TEMPS

Au terme d’une première période équilibrée, l’Algérie et la Guinée Equatoriale ne se départagent pas (0-0). De retour en sélection après sa mauvaise CAN, Riyad Mahrez a raté un penalty avant la demi-heure de jeu.

45+3'. Carton jaune pour Coco.

45+2'. LA PARADE DE MANDREA !

Sur un boulet de canon de 30m de Salvador, Mandréa s’envole pour repousser le ballon en corner.

45+1'. Deux minutes de temps additionnel

45'. Asue entre dans la surface et devance Hadjam dans la surface mais il perd son duel.

44'. Joli crochet de Benrahma, qui tente un centre vers le second poteau… C’est repoussé par la défense équatoguinéene.

43'. Les Algériens manquent de vitesse et de folie dans leur jeu. Il y a peu de mouvements pour l’instant.

42'. Benrahma tente un contrôle magnifique avec un sobrero et semble accroché. Mais n’obtient rien de la part de l’arbitre.

41'. Ganet envoie un long ballon au second poteau qui est ensuite repris par Mandréa.

40'. Ganet envoie son coup-franc directement dans le mur mais obtient quand même un corner.

39'. Ndong est fauché à l’entrée de la surface de réparation et offre un bon coup-franc excentré à gauche à la Guinée Équatoriale.

38'. Le penalty raté de Mahrez en vidéo

37'. Sur un coup franc de Mahrez au second poteau, Bounedjah croise sa tête mais Owono s’impose encore ! Le ballon était déjà sorti.

36'. Les Algériens ont du mal à se créer des occasions pour l’instant. Ils vont essayer de le faire sur un coup franc excentré côté droit.

35'. Zerrouki offre un bon ballon entre les lignes à Benrahma qui combine avec Bounedjah.. Mais ça ne va pas au bout.

34'. Les fautes s’accumulent de part et d’autre. Mascarell repart avec le ballon.

33'. Carton jaune pour Asué.

32'. Coco dévisse totalement sa frappe sur ce coup-franc plein axe.

30'. Grosse faute de Bennacer sur Coco, qui donne un bon coup-franc aux Equatoguinéens à 30m des cages de Mandréa.

29'. Grosse boulette d’Owono qui manque totalement sa relance. Bounedjah ne trouve pas le cadre.

28'. Sur le corner, Tougaï est trouvé au second poteau mais ne cadre pas sa tête.

27'. BENRAHMA BUTE SUR OWONO !

L’Algérien efface Coco et part en face à face sur la gauche contre Owono puis frappe du gauche.. Directement sur le portier qui sort une belle parade !

26'. L’Algérie ne trouve pas de solutions au sol pour l’instant. Aouar ne se montre pas très disponible…

25'. La Guinée Équatoriale a le ballon depuis le penalty manqué de Mahrez.

24'. MAHREZ MANQUE SON PENALTY !

Le capitaine de l’Algérie frappe au-dessus alors qu’Owono était parti du bon côté ! Incroyable ! Toujours 0-0 !



21'. PENALTY POUR L’ALGERIE !

Tougaï et Bounedjah sont plaqués dans la surface sur un corner algérien. L’arbitre n’hésite pas !

20'. Encore une superbe intervention de Coco

Bounedjah entre dans la surface sur la droite avec le ballon mais n’arrive pas à passer Coco, impérial dans ses interventions pour l’instant.

19'. ASUE PROCHE D’OUVRIR LE SCORE !

L’attaquant de la Guinée Equatoriale travaille à l’entrée de la surface et décoche une lourde frappe du droit qui frôle le poteau de Mandréa !

18'. Beaucoup de fautes dans ce début de rencontre. Le match est très haché.

17'. Benrahma est servi dans la profondeur et déboule à gauche avant de centrer.. Directement dans les gants d’Owono.

16'. Toujours zéro frappe cadrée des deux côtés.

15'. Bennacer reste au sol

Sur un choc avec Salvador, Bennacer se touche la jambe et reste au sol avant de se relever.

13'. Bounedjah demande un carton jaune pour Orozco, coupable d’une faute dans le dos mais il s’en sort avec un avertissement.

12'. La Guinée Equatoriale a enfin mis le pied sur le ballon et fait tourner sans avancer.

11'. Sur un contre, Benrahma sert Bounedjah qui ne peut pas passer l’excellent retour défensif de Coco dans la surface.

10'. Très bon pressing algérien pour l’instant qui ne laisse pas la Guinée Equatoriale se relancer.

9'. Salvador reste au sol après un contact avec Zerrouki.

8'. Mahrez et son brassard

7'. Mahrez et Aouar combinent à l’entrée de la surface de réparation. L’ancien Lyonnais tente une aile de pigeon pour servir le capitaine du soir mais c’est trop fort.

5'. Hadjam accélère sur le côté gauche et dédouble avec Benrahma qui rate son centre.

4'. Zerrouki obtient le ballon dans la surface et s’écroule. Pas de penalty selon l’arbitre.

3'. Mahrez provoque sur le côté droit avant de servir Mandi en retrait qui centre en première intention très loin. Bounedjah n’arrive pas à reprendre le ballon.

2'. Ganet essaie de surprendre Mandréa et envoie une frappe très lointaine qui passe largement au-dessus.

1'. C’est parti !

La Guinée Equatoriale donne le coup d’envoi de cette rencontre.

Les 22 acteurs entrent sur la pelouse. Place aux hymnes nationaux !

A noter que dans ce groupe E, le Togo et le Libéria s’affronteront demain à 18h.

Le joueur à suivre : Riyad Mahrez

Evidemment qui d’autre que lui ? Privé de sélection depuis la débâcle de la CAN, l’ancien ailier de Manchester City a fait son retour dans le groupe de Vladimir Petkovic pour ce rassemblement… Et est déjà titulaire. Il sera évidemment attendu et s’il marque, il saura (peut-être) se faire pardonner.



La Guinée Equatoriale peut surprendre

De son côté, la Guinée équatoriale avait été éliminée en huitième de finale par la Guinée (1-0) lors de cette même CAN et voudra se qualifier de nouveau pour celle du Maroc.

Les Verts pour prendre de la confiance

Après une Coupe d’Afrique des nations très décevante avec une élimination en phase de groupe sans remporter le moindre match, les hommes de Vladimir Petkovic voudront s’imposer pour lancer leur campagne de qualification de la meilleure des manières avant d’affronter le Togo et le Liberia, dans ce groupe E.

Suivie de celle de la Guinée Equatoriale

Owono - Buyla, Ganet, Orozco, Mascarell - E. Obiang, Coco, P.Obiang - Nlavo, Salvador, Ndong.

On commence avec la compo de l’'Algérie avec Mahrez

Mandréa - Hadjam, Mandi, Tougaï, Bensebaini - Bennacer, Zerrouki, Aouar - Mahrez, Bounedjah, Benrahma.

Bonjour à toutes et à tous

Bienvenue sur Foot Mercato pour suivre ce match entre l’Algérie et la Guinée Equatoriale. Coup d’envoi à 21h à Oran !