Besiktas : viré d’Al Nassr, Vincent Aboubakar se régale en Turquie

Passé par Valenciennes ou encore Lorient, Vincent Aboubakar a refait parler de lui en décembre dernier lors de la Coupe du Monde 2022. L’attaquant du Cameroun a montré au monde du football qu’il n’avait rien perdu de son talent. Unique buteur lors de la victoire de prestige face au Brésil (1-0), l’ancien buteur du FC Porto s’était illustré en inscrivant un chef-d’œuvre face à la Serbie d’un lob subtile. Et après l’élimination des Lions Indomptable, le joueur de 31 ans faisait parler de lui pour une raison bien précise. Sous contrat avec Al Nassr, Aboubakar était annoncé partant en raison de l’arrivée de Cristiano Ronaldo.

Puisque la Ligue Saoudienne limite le nombre d’étrangers par équipe, Al Nassr avait logiquement choisi de sacrifier et pousser vers la sortie le buteur camerounais pour pouvoir inscrire officiellement CR7 dans l’effectif. «Al Nassr a mis fin au contrat de Vincent Aboubakar par accord mutuel et il a reçu toutes les compensations financières auxquelles il avait droit» détaillait une source porche du club en janvier dernier. De son côté, l’international camerounais (96 sélections, 40 buts) ,ne tardait pas à rebondir. Pisté par Manchester United notamment, il décidait de revenir une troisième fois du côté de Besiktas en Turquie. Après un premier passage lors de la saison 2016-2017 (38 matches, 19 buts), puis un second en 2020-2021 (29 matches, 16 buts), Vincent Aboubakar revenait prouver en Turquie. Il avait la lourde tâche de succéder à Wout Weghorst, chouchou des supporters en seulement 6 mois, qui s’était envolé du côté de Manchester United justement.

Une machine à buts

Dans un récent entretien pour Canal+, Vincent Aboubakar revenait sur ces derniers mois agités et son départ d’Arabie Saoudite. «Je n’avais jamais imaginé signer à Al Nassr. Mon agent m’avait dit que j’allais avoir un vrai salaire là-bas. Mais là-bas, ça n’a rien à voir avec l’Europe, la culture est très différente. J’étais dépaysé, c’était compliqué. Après 6 mois, je voulais déjà rentrer en Europe. J’ai dit à mon agent qu’il fallait me trouver un truc en Europe. Cette Coupe du Monde, c’était l’occasion rêvée. L’arrivée de Cristiano Ronaldo n’a rien changé. Je voulais partir. Si je voulais jouer avec lui ? CR7 fait partie des joueurs que j’ai beaucoup aimés dans ma carrière. C’est un exemple dans sa motivation et sa manière de travailler. Mais je ne me suis pas dit que je devais obligatoirement jouer avec lui.» Depuis, le natif de Garoua semble avoir très bien digéré son départ d’Al Nassr.

Débarqué le 21 janvier à Besiktas, Vincent Aboubakar continue de faire ce qu’il sait faire : marquer des buts sans s’arrêter. Depuis son retour en SuperLig, il a déjà inscrit 12 buts et délivré 1 passe décisive en 14 matches. Rien que ça. Considéré comme un buteur redoutable, celui qui estime que son vrai poste est numéro 10 est l’un des grands artisans de la 3e place de son équipe (avec le même nombre de points que le 2e). «Si moi et Şenol Güneş (ndlr : le coach) avions commencé la saison, nous aurions été champions. Les points que nous avons obtenus après notre rencontre révèlent le vrai classement», confiait Aboubakar récemment. Auteur d’un nouveau doublé le week-end dernier face à Adana Demirspor (4-1), le Camerounais marche sur le championnat turc et confirme qu’il reste un attaquant très efficace. Sous contrat jusqu’en 2025 avec Besiktas, Vincent Aboubakar, qui est déjà 8e au classement des meilleurs buteurs du championnat en à peine 4 mois, devrait continuer de martyriser les défenseurs la saison prochaine.