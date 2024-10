Vidéo : Kylian Mbappé tout proche d’un but dingue face au Barça

Ce samedi, le Real Madrid et le FC Barcelone s’affrontent dans ce que l’on peut qualifier d’un des Clasico les plus attendus des dernières années. Et le match a commencé fort avec un premier très gros loupé de Kylian Mbappé. Le Français a finalement été signalé en position de hors-jeu. Mais sa maladresse a pu étonner.

L’ancien du PSG, très actif dans ce début de match à suivre sur notre direct commenté , n’est pas passé loin d’un des buts de l’année. Il a profité d’une mauvaise relance de Cubarsi pour tenter un lob lointain. Mais son tir ne trouvera pas le cadre.