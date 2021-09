Le PSG veut encore piocher à l'AC Milan !

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain a démontré toute son expertise en matière de mercato ces dernières semaines. Avec les arrivées de Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Lionel Messi et Nuno Mendes, le PSG a réalisé un mercato estival XXL. Loin d'être rassasié, Leonardo planche déjà sur les prochaines échéances.

Jadis, le directeur sportif parisien a démontré une aisance déconcertante pour attirer des joueurs prestigieux libres de tout contrat. Une recette gagnante que le principal protagoniste pourrait utiliser à nouveau à l'avenir. Dans son édition du jour, La Gazzetta dello Sport révèle ainsi que les hautes sphères parisiennes songeraient à recruter un milieu défensif pour l'été prochain. Et les pensionnaires du Parc des Princes se dirigeraient une nouvelle fois vers l'Italie et plus particulièrement l'AC Milan !

Le PSG place ses pions pour Kessié

Après avoir chipé Donnarumma à la formation lombarde, le club francilien s'apprêterait à tenter le coup avec Franck Kessié ! Sous contrat jusqu'en juin prochain avec Milan, le milieu ivoirien n'a toujours pas prolongé son bail. Comme un certain Kylian Mbappé, l'intéressé a décliné toutes les propositions milanaises pour parapher un nouveau contrat. Pourtant, la direction des Rossoneri a mis les petits plats dans les grands en proposant un salaire annuel estimé à 6,5 millions d'euros à son joueur.

Une offre particulièrement lucrative qui a pourtant été éconduite par l'international ivoirien... Ce dernier viserait plutôt des émoluments à hauteur de 8 millions d'euros, plus deux millions de bonus... Des exigences que pourraient satisfaire le PSG, et Kessié ne l'occulte pas. Face aux multiples refus de Franck Kessié, l'AC Milan s'interroge et commence sérieusement à douter. L'épisode Gianluigi Donnarumma à peine digéré, que les dirigeants lombards se retrouveraient une nouvelle fois en mauvaise posture. Les prochaines semaines s'annoncent décisives dans ce dossier !