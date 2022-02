PSG : un échange Aubameyang-Icardi étudié en janvier

C'est l'une des anecdotes dont sont friands les fans de football et du mercato. L'histoire d'amour entre Pierre-Emerick Aubameyang (32 ans) et Arsenal a tourné au vinaigre, ce qui a débouché sur le départ du Gabonais au FC Barcelone gratuitement l'hiver dernier. Mais The Athletic explique qu'une autre piste a été mise sur la table en janvier dernier, concernant Mauro Icardi et le PSG.

Selon le média britannique, les Gunners ont eu la possibilité d'explorer un potentiel échange entre PEA et l'attaquant argentin. Arsenal n'a toutefois pas souhaité donner suite et a refusé d'aller plus loin. Il faut dire que le profil recherché par Mikel Arteta pour renforcer son secteur offensif ne correspond pas forcément aux qualités de Mauro Icardi. Ce dernier n'a ainsi pas bougé de Paris, alors qu'Aubameyang s'en est allé en Catalogne.