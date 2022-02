Le destin contrasté de Pierre-Emerick Aubameyang à Arsenal

La suite après cette publicité

Terminé le traditionnel salto avant de Pierre-Emerick Aubameyang du côté de l'Emirates Stadium, tout comme les célébrations originales imaginées par la Panthère et son compère Alexandre Lacazette. À l'instar de ces dernières semaines du côté de l'Emirates Stadium, les fans d'Arsenal vont devoir s'habituer à la vie sans leur désormais ex-n°14, qui a résilié son contrat (qui expirait en 2023) pour s'engager gratuitement au FC Barcelone. Si l'habillage de cette opération est assez surprenant, permettant au moins aux Gunners d'économiser près de 30 M€ d'ici juin 2023, la finalité l'est moins.

Une mise à l'écart douloureuse

L'attaquant de 32 ans avait été écarté du groupe le 11 décembre dernier (sans jamais le réintégrer) par Mikel Arteta, puis déchu de son statut de capitaine pour des raisons disciplinaires. « Nous avons été très constants sur le fait que certaines règles ne sont pas négociables au sein de l'équipe. Aujourd'hui, il n'est pas assez concerné par la ligne de conduite que nous nous sommes fixée », déclarait à ce propos le coach espagnol avant le match face à Southampton (3-0).

Une décision radicale, d'autant plus que les relations entre l'ancien Stéphanois, également passé par Monaco, Lille ou encore Dijon, et son entraîneur ont toujours été très bonnes. Arteta, qui a poussé et joué un rôle majeur dans la prolongation de contrat d'Aubameyang l'été dernier, a en effet toujours soutenu son joueur, lui maintenant notamment sa confiance dans les passages plus délicats qu'il a connus dans le nord de Londres. « Depuis que je suis ici (décembre 2019, NDLR), j’ai une bonne relation avec Auba, c’est pour ça que ça fait si mal », reconnaissait d'ailleurs le disciple de Pep Guardiola le 14 décembre.

Passage remarqué au Royaume de Sa Majesté

Celui que l'on appelle communément "Aubam" ou PEA a ensuite été poussé vers la sortie par sa direction, et ce par une porte très étroite, au grand désarroi des supporters d'Arsenal. Car si le Gabonais avait étrangement perdu de sa superbe depuis sa prolongation XXL, se distinguant par de gros ratés et traversant parfois les rencontres tel un fantôme (seulement 4 buts en 14 matchs de Premier League en 2021-2022), il peut se targuer d'avoir un bilan plus qu'honorable en Angleterre, où Arsène Wenger n'avait pas hésité à débourser 64 M€ pour le faire venir du Borussia Dortmund en janvier 2018. À cette époque, Arsenal recherchait un attaquant capable d'enfiler les buts comme des perles.

Quatre ans plus tard, ce ne sont d'ailleurs pas ses 92 buts et 21 passes décisives en 163 apparitions sous le maillot frappé du canon qui feront dire le contraire. Pour sa première saison complète chez nos voisins anglais, Aubameyang a suivi la cadence infernale des plus gros du championnat pour terminer co-meilleur buteur (22 réalisations) aux côtés de Mohamed Salah et Sadio Mané, mais devant Sergio Agüero (21) et Jamie Vaerdy (18). En 2019-2020, il a réitéré ses performances (22 buts), échouant toutefois de justesse à remporter le Golden Boot en PL derrière le Sénégalais des Reds (23 pions).

Triste fin pour Aubam et les Gunners

Critiqué par certains pour son manque de technique ou d'élégance balle au pied, Pierre-Emerick Aubameyang aura tout de même procuré beaucoup de bonheur et d'émotions du côté de l'Emirates Stadium, inscrivant des buts décisifs, tantôt subtils, tantôt somptueux. Les fans n'oublieront par exemple pas de si tôt qu'il a offert à Arsenal sa 14ème FA Cup en 2020 grâce à son doublé en finale contre Chelsea (2-1). PEA a aussi participé à la conquête de son autre trophée glané dans le nord de Londres en inscrivant le seul but des siens contre Liverpool lors du Community Shield la même année (1-1, 5 t.a.b. à 4).

Son départ anticipé et précipité laisse au final un goût d'inachevé. Aussi bien pour le Gabonais, dont la dernière apparition avec le maillot londonien restera 5 petites minutes passées sur le pré de Goodison Park, un triste soir de défaite contre Everton (1-2), que pour les supporters. Ces derniers espèrent un jour avoir plus de détails expliquant cette fin d'histoire d'amour ayant viré au cauchemar au Royaume de Sa Majesté.

