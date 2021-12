Arsenal retire le brassard de capitaine à Pierre-Emerick Aubameyang

La suite après cette publicité

La presse anglaise avait vu juste. Pierre-Emerick Aubameyang (32 ans) n'est plus le capitaine d'Arsenal. Les Gunners viennent d'annoncer la nouvelle via un communiqué dans lequel ils expliquent la situation. «Suite à sa dernière infraction disciplinaire la semaine dernière, Pierre-Emerick Aubameyang ne sera plus le capitaine de notre club et ne sera pas convoqué pour le match de mercredi contre West Ham. »

Déjà écarté lors de la dernière rencontre le week-end dernier contre Southampton pour raisons disciplinaires, le Gabonais est pointé du doigt par ses dirigeants et Mikel Arteta. «Nous attendons de tous nos joueurs, en particulier de notre capitaine, qu’ils travaillent selon les règles et les normes que nous avons établies et convenues. »