Arsenal : Pierre-Emerick Aubameyang, un capitaine remis en question

En Angleterre, tous les clubs sont principalement préoccupés par la flambée des cas positifs à la Covid-19. Une reprise de l’épidémie qui inquiète au plus haut point, si bien qu’un arrêt du championnat est craint. Mais à Arsenal, les dirigeants doivent également gérer le cas de Pierre-Emerick Aubayemang (32 ans).

Joueur des Gunners depuis la saison 2017/2018, le Gabonais a su s’imposer comme l’un des cadres de l’équipe londonienne. À tel point qu’il en est aujourd’hui le capitaine et le joueur le mieux payé (environ 20 M€). Mais dernièrement, « Aubam » a été repris de volée par son coach Mikel Arteta. Écarté du groupe pour le match contre Southampton pour raisons disciplinaires, l’ancien Stéphanois s’était mis à la faute.

Un brassard de capitaine remis en question

Alors qu’Arsenal l’avait autorisé à aller en France pour retrouver sa mère, Aubameyang est rentré avec un jour de retard. Et la sanction est tombée. L’histoire aurait pu s’arrêter là. Sauf que l’attitude du numéro 14 a déçu. Les médias ne se privent pas pour affirmer qu’Arsenal devrait lui retirer le brassard de capitaine et le Daily Mail indique que son cas fait parler en interne.

Certains éléments du vestiaire (joueurs et staff) ont toujours des doutes sur les capacités du joueur à assumer un brassard porté depuis l’ère Emery. De plus, les relations entre Aubameyang et Arteta seraient cordiales, mais sans plus. Un malaise ambiant face auquel Arteta ne veut pas commettre d’impair. En clair, l’Espagnol hésiterait fortement à retirer le brassard de capitaine à son attaquant, de peur d’envenimer les choses et de provoquer davantage de remous dans le vestiaire.