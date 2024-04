Arsenal - Chelsea : les compositions sont là

Match en retard de la 29e journée de Premier League, le duel entre Arsenal et Chelsea s’annonce intense. A domicile, les Gunners de Mikel Arteta s’organisent dans un 4-3-3 classique avec David Raya dans les cages derrière Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes et Takehiro Tomiyasu. Thomas Partey est placé comme sentinelle avec Declan Rice et Martin Odegaard à ses côtés tandis que Bukayo Saka et Leandro Trossard occupent les couloirs. Devant, Kai Havertz est seul en pointe.

De leur côté, les Blues s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Đorđe Petrovic comme dernier rempart derrière Alfie Gilchirst, Axel Disasi, Benoît Badiashile et Marc Cucurella en défense. Moisés Caicedo est placé en sentinelle auprès de Enzo Fernandez. En attaque, Nicolas Jackson est soutenu par Noni Madueke, Conor Gallagher et Mykhaylo Mudryk.

Les compositions

Arsenal : Raya - White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu - Odegaard, Partey, Rice - Saka, Havertz, Trossard

Chelsea : Petrovic - Gilchirst, Disasi, Badiashile, Cucurella - Caicedo, Fernandez - Madueke, Gallagher, Mudryk - Jackson