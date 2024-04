Premier League : Arsenal pulvérise Chelsea dans le derby londonien !

Les fans de foot anglais et de football en général étaient gâtés ce soir, même si au final, ceux de Chelsea auraient probablement préféré qu’il n’y ait pas match ce soir. On avait effectivement droit à un derby londonien entre Arsenal et Chelsea, qui comptait pour la 29e journée de championnat anglais et avait été initialement reporté. Un duel décisif dans la course au titre, puisque les Gunners, leaders à égalité avec Liverpool, second, et avec un point de plus que Manchester City (qui compte un match de moins) avaient une belle opportunité pour mettre la pression sur leurs deux rivaux pour le titre. Les Gunners ont laissé filer quelques points ces dernières semaines, alors que Chelsea connaissait un peu de mieux, malgré cette défaite en demies de FA Cup contre City. Pour ce match, Mikel Arteta sortait une composition assez classique, avec Trossard préféré à Martinelli tout de même devant, alors que Partey était titularisé dans l’entrejeu aux côtés de Rice et Odegaard. En face, Mauricio Pochettino misait sur cette défense centrale française Disasi-Badiashile, et un trio offensif Madueke-Jackson-Mudryk.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Arsenal 77 34 56 24 5 5 82 26 9 Chelsea 47 32 4 13 8 11 61 57

La rencontre démarrait très fort pour les locaux. Effectivement, à la 4e minute de jeu seulement, Leandro Trossard faisait trembler les filets. Après une action collective très bien menée par les hommes de Mikel Arteta, Declan Rice décalait pour l’international belge, qui frappait en puissance et battait Petrovic. Supérieurs, les pensionnaires de l’Emirates Stadium n’étaient pas vraiment inquiétés par leur voisin, qui tentait surtout de faire mal sur des actions individuelles la plupart du temps non concluantes. Les Gunners avaient les situations les plus intéressantes, à l’image de cette tentative de Rice (22e), ou ce bel arrêt de Petrovic sur Havertz (26e). Le portier des Blues maintenait les siens à flot, puisqu’il était également décisif sur Saka (27e).

Une deuxième période terrible pour Chelsea

Derrière, Chelsea commençait peu à peu à montrer le bout de son nez, mais c’était tout de même assez brouillon. Nicolas Jackson était par exemple assez volontaire dans les derniers mètres, mais n’était pas très précis dans le dernier geste. Madueke parvenait lui aussi, sur cette fin de première période, à causer quelques frayeurs à ses vis-à-vis d’Arsenal. Mais la formation rouge et blanche arrivait à la pause avec ce court avantage, plutôt logique et mérité au final. Au retour des vestiaires, la bande de Martin Odegaard voulait clairement reprendre le contrôle. Un deuxième round qui s’avèrera très long pour Chelsea… Declan Rice puis Havertz étaient d’abord dégoûtés par Petrovic (49e, 51e), mais Ben White lui, parvenait à battre le portier serbe. Positionné dans la surface, après une frappe contrée par Thomas Partey, le défenseur expédiait le cuir au fond des filets (2-0, 52e).

Le but du break, et ce n’était pas fini. Pas du tout même. Chelsea allait ainsi être crucifié par un ancien de la maison, qui était en jambes ce soir : Kai Havertz. Martin Ødegaard lançait un amour de ballon en profondeur pour l’Allemand, qui prenait le meilleur sur les défenseurs blues, notamment Cucurella. Puis, il piquait parfaitement le ballon pour battre le gardien de son ancien club (3-0, 57e). Havertz avait envie d’en découdre, puisqu’après une grosse occasion ratée par Nicolas Jackson, il signait son doublé. Trouvé par Saka dans la surface, il frappait en pivotant, et le cuir, dévié par un défenseur, touchait le poteau gauche avant de finir au fond des filets (4-0, 65e). C’était la soirée des doublés, puisque Ben White allait aussi rajouter une deuxième réalisation à son compteur. Odegaard mettait un superbe ballon piqué dans la surface pour le défenseur, et l’Anglais, dans ce qui ressemblait plus à un centre qu’à un tir en direction des buts, parvenait à trouver la lucarne opposée (5-0, 70e). Avec ce superbe avantage, Arsenal levait un peu le pied et gérait tranquillement, même si Fábio Vieira et Gabriel Martinelli voulaient se mêler à la fête (88e, 91e). Liverpool et Manchester City sont prévenus.