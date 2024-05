La grande annonce d’Antony Gautier sur la sonorisation des arbitres

À l’heure où les polémiques autour de l’arbitrage en France se multiplient à mesure que les journées s’égrènent, Antony Gautier a fait une grande annonce ce jeudi auprès de l’AFP. Dans la lignée des déclarations du président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, qui évoquait la mise en place de la sonorisation des arbitres pour expliquer leur prise de décision après le recours au VAR dès la saison prochaine, le patron des officiels français s’est exprimé à son tour sur cette nouveauté qui sera testée lors de la finale de la Coupe de France féminine à Montpellier, ce samedi.

«Cette nouveauté apportera transparence et compréhension des décisions. Chacun accepte toujours un peu mieux ce qu’il comprend et le fait de pouvoir communiquer autour des décisions prises avec l’assistance vidéo à l’arbitrage, c’est un élément qui peut être, selon moi, bénéfique pour le public, pour les spectateurs dans les stades et pour les téléspectateurs, parce que c’est une démarche de transparence», a-t-il indiqué avant d’ajouter : «Quand tout sera prêt techniquement, les arbitres qui officient dans les compétitions professionnelles le seront également. Ils sont formés à cela depuis le mois de février. »