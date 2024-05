L’Angleterre s’enflamme pour Harry Kane, Vitor Roque va déjà quitter le FC Barcelone

Une couronne pour Harry Kane

En Angleterre, tout le monde semble à fond derrière le Bayern Munich et Harry Kane. L’autre joueur anglais du match, Jude Bellingham, est complètement mis de côté. « Ne pensez même pas à éliminer les chances de Harry Kane de remporter le premier trophée de sa vie cette saison», peut-on lire dans les colonnes du Daily Mirror ce mercredi. Tout le monde est derrière le capitaine de l’Angleterre, qui a longtemps été vu comme maudit. D’ailleurs, comme le rapporte le Daily Star, Kane a inscrit son penalty malgré les efforts de Jude Bellingham pour le déconcentrer. L’arbitre français Clément Turpin a dû repousser la superstar du Real, qui a essayé d’avoir une conversation avec son coéquipier en sélection. «Kane a le meilleur sang-froid d’Europe», s’enflamme de son côté un éditorialiste du Daily Express. Pour le tabloïd britannique, Kane a encore de grandes chances d’écrire «son propre conte de fées», dans son stade, Wembley, pour la grande finale de cette Ligue des Champions 2024.

Tigrinho s’éloigne du Barça

Du côté de médias catalans, on apprend que le jeune Vitor Roque pourrait déjà quitter le club, en prêt. Depuis que Xavi a laissé entendre que le prêt de "Tigrinho" était envisageable, deux clubs se sont positionnés. Selon les informations de Sport, le Betis est dans le coup, est a un avantage dans ce dossier, car le club vert et blanc entretient des bonnes relations avec le Barça. Ce n’est pas tout, le Séville FC serait également intéressé, selon ABC, à obtenir le prêt du jeune attaquant brésilien. C’est donc un duel entre deux rivaux pour le prêt de la pépite de 19 ans.

Di Maria reste fidèle à sa parole

Angel Di Maria a quasi tout accompli dans sa carrière, et risque de raccrocher les crampons dans très peu de temps. Son contrat actuel avec le Benfica va prendre fin en juin prochain, et donc, son avenir chez les Aguias pose question. Pour l’instant, tous les journalistes portugais d’A Bola sont certains qu’il va retourner en Argentine pour mettre un terme à sa carrière. Selon la chaîne de télévision argentine TNT Sports, un représentant de River Plate a pris contact avec un proche du champion du monde pour évaluer la possibilité de le recruter. Il a même informé Di María de la proposition financière que le club de Buenos Aires pense faire, s’il y avait une ouverture à la négociation. La réponse aurait été négative et Di María ne penserait qu’à son club où tout a commencé, Rosario Central.