La LFP réagit aux critiques de John Textor

La Ligue de football professionnel (LFP) a répondu, pour RMC Sport, aux attaques de John Textor, propriétaire de l’Olympique Lyonnais, formulées dans l’émission Rothen s’enflamme. Textor avait notamment critiqué la gestion du football français par Vincent Labrune, président de la LFP, ainsi que les sanctions imposées à son club par la DNCG. La LFP s’est dite surprise par ces déclarations : « La Ligue de football professionnel exprime sa surprise face aux récentes déclarations de John Textor, président de l’Olympique Lyonnais ».

L’instance a cependant tenu à apporter des précisions sur ce qu’elle considère comme des incohérences dans les propos de l’homme d’affaires. Elle a rappelé que « la DNCG est une institution indépendante, dont les décisions et le fonctionnement reposent sur des principes d’autonomie et de transparence ». La LFP a également expliqué que «la réunion mentionnée, à laquelle John Textor a pris part, était une réunion du collège Ligue 1 présidée par Jean-Pierre Caillot et non un conseil d’administration. Les échanges et débats y sont dirigés par Jean-Pierre Caillot et non par Vincent Labrune. Sur la forme, la LFP s’étonne également de la nature des propos tenus, d’autant que Vincent Labrune et John Textor ont eu un échange très cordial cet après-midi. Ils ont d’ailleurs convenu de poursuivre leurs discussions mercredi prochain». Affaire à suivre.