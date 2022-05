Quand Gerard Piqué a failli racheter le Red Star !

Le défenseur central du FC Barcelone, Gerard Piqué, est déjà un homme d'affaires. Avec sa société Kosmos, il s'implique dans le sport, comme pour l'organisation de la Supercoupe d'Espagne en Arabie saoudite. Egalement propriétaire de la Coupe Davis (tennis) et d'un club de football, le FC Andorre, Piqué souhaitait ajouter une nouvelle équipe dans sa galaxie. Et ce club n'est autre que l'un des premiers clubs français : le Red Star. «On a été à deux doigts de racheter le Red Star. Malheureusement, on a débarqué un peu tard dans les négociations. Mais je suis allé à Paris, j'ai vu le stade, j'ai discuté avec Patrice Haddad, le propriétaire à l'époque... », a révélé Piqué à L'Équipe.

La suite après cette publicité

«Ça m'intéressait parce que ça marche très bien depuis qu'on a racheté le FC Andorre. On a récupéré le club en 5° Division et aujourd'hui on est premiers en D3 et on va peut-être monter. On cherche à répliquer ce modèle dans un autre club. On a cherché en Europe un club qui pouvait correspondre à nos envies et nos attentes. Et le Red Star, pour son histoire, le fait qu'il soit à Paris (à Saint-Ouen, ndlr), pour ses supporters spectaculaires, son stade qui est en train d'être rénové... ça nous a tout de suite plu. On a fait une très belle offre à la dernière minute, mais ça ne s'est finalement pas fait. Mais racheter des clubs, ça fait partie de nos projets», ajoutait l'Espagnol à propos de ce projet qui n'a donc jamais vu le jour.