Real Madrid : Carlo Ancelotti n’est pas inquiet

Le Real Madrid en a terminé avec les Etats-Unis ! Afin de préparer au mieux la reprise du championnat espagnol qui doit intervenir à partir du 12 août prochain avec un déplacement à Bilbao, le club madrilène s’est frotté ces derniers jours à plusieurs cadors européens dans le cadre de matchs amicaux en terre américaine. Si la formation espagnole a débuté sous les meilleurs auspices son stage de pré-saison en battant l’AC Milan (3-2) et Manchester United (2-0), elle s’est toutefois inclinée lourdement contre le rival barcelonais (3-0) puis face à la Juventus Turin (3-1).

Après la rencontre face aux Bianconeri, Carlo Ancelotti était présent en conférence de presse. L’occasion pour lui de faire le bilan global de cette préparation estivale et de rappeler les éléments à retenir et ceux à rectifier. « Cela a été une pré-saison positive et nous avons montré des facettes différentes dans les matchs que nous avons joués. Une très bonne et une autre dans l’aspect défensif que nous devons améliorer. L’équipe n’est pas habituée à défendre en losange. Nous avons encaissé trop de buts face à la Juventus et Barcelone. Nous avons manqué d’équilibre et nous avons besoin de le régler. L’aspect défensif est plus facile à améliorer car c’est un problème de placement, de concentration et d’attitude. Dans le pressing, nous avons été bons et agressifs, mais nous avons été fragiles avec un bloc bas. Cela a été plutôt évident lors des deux derniers matchs. Baisser le bloc peut être une option à prendre en compte. Mais je retiens les bonnes choses et les occasions que nous nous sommes créés en attaque », a déclaré le technicien transalpin, des propos rapportés par As.

