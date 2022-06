Naples : Victor Osimhen ouvre la porte à un départ

La suite après cette publicité

Actuellement avec le Nigéria, où il a participé à la large victoire contre le Sao Tomé-et-Principe (10-0), en éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, en inscrivant quatre buts, Victor Osimhen s'est exprimé après la rencontre concernant son avenir et a laisser la porte ouverte à un départ vers la Liga ou la Premier League.

«Mon avenir ? J'ai des offres de la Premier League et de la Liga, mais je ne pense pas que ce soit le bon moment pour en parler, a-t-il expliqué. Tout peut arriver, mais pour l'instant, je veux juste me détendre avec ma famille et recharger mes batteries. Quand le bon moment sera venu, je parlerai de mon avenir». L'ex-attaquant du LOSC est sous contrat avec les Azzurri jusqu'au 30 juin 2025 et le président de Naples n'entend pas le lâcher en dessous de 100 millions d'euros.