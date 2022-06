Mercato : l'impitoyable président de Naples rend fou tout le monde !

Aurelio De Laurentiis est un homme de caractère. Quand quelque chose ne lui plaît pas, le charismatique président du Napoli n'hésite pas à le faire savoir, quitte à sortir la sulfateuse. Gonzalo Higuain s'en souvient, lui qui s'était fait détruire lors de son passage de Naples à la Juventus. Comme à chaque mercato, le club italien se fait attaquer très régulièrement pour ses meilleurs joueurs mais le patron ADL demeure ferme. Une attitude qui n'est pas surprenante quand on connaît le personnage et qu'il adopte donc encore en cet été 2022.

Des prix jugés trop élevés pour Koulibaly et Osimhen

Cette fois-ci, le patron de Naples dicte sa loi sur plusieurs dossiers importants. Il y a tout d'abord celui concernant Kalidou Koulibaly. A chaque marché des transferts, le défenseur sénégalais est annoncé sur le départ. Et à chaque fois, il reste à quai. Cet été, le FC Barcelone est intéressé pour le recruter. Mais Mundo Deportivo explique que ADL veut prolonger le contrat de son joueur, puisque son bail actuel prend fin en 2023.

Et si jamais Koulibaly voulait malgré tout partir, il faudrait mettre 40 millions d'euros sur la table pour acheter sa dernière année de contrat. Une somme jugée trop élevée par les Culés. Autre club à faire face aux exigences de Naples : Arsenal. Les Gunners souhaitent mettre la main sur Victor Osimhen. Et ils ne sont pas les seuls puisque le Bayern Munich et Manchester United sont aussi séduits. Mais Arsenal a dégainé une offre d'environ 61 millions d'euros.

Le président de Naples est sans pitié

The Sun explique toutefois que les Partenopei ont refusé et ont fait savoir qu'ils ne lâcheraient pas leur buteur pour moins de 100 millions d'euros. De quoi décourager les prétendants à sa venue. Enfin, Aurelio De Laurentiis s'est montré très clair avec Fabian Ruiz. Sous contrat jusqu'en 2023, le milieu espagnol a deux options.

Il Mattino explique que le club a prévenu les agents du joueur qu'ils devaient apporter des offres d'au moins 30 millions d'euros, sinon ils n'ouvriraient pas la porte cet été. Manchester City est intéressé mais les Anglais ont banni De Laurentiis et Naples, visiblement agacés par leur façon de faire. Si jamais Fabian Ruiz n'a pas d'offre d'ici la fin de l'été, Naples veut qu'il prolonge. Et si jamais il refuse, les Partenopei le mettront au placard toute la saison. Ce qu'ils avaient déjà fait par exemple avec Arkadiusz Milik. Le joueur est prévenu ! Aurelio De Laurentiis sera impitoyable.