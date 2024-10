La FIFPRO, Ligues Européennes et LaLiga portent plainte contre la FIFA !

L’opposition s’affirme entre la FIFA et l’UEFA avec les détracteurs du calendrier du football. Ce lundi, le président de l’UEFA, Aleksander Čeferin, avait d’ailleurs pris position contre ses opposants :«je dois le dire : qui se plaint ? Au final, ceux qui ont les salaires les plus élevés et ceux qui ont 25 joueurs de haut niveau. Ceux qui gagnent moins et qui ont à peine onze joueurs ne se plaignent pas et adorent jouer (précisons qu’ils ne sont, eux, pas concernés par cette surcharge actuelle, ndlr). Tous les clubs veulent participer à la Coupe du monde des Clubs. Les joueurs ou les clubs qui ont des griefs à formuler, qu’ils ne la jouent pas ! Si vous avez une plainte à formuler, ne la jouez pas».

Alors que la Ligue des Champions proposera de 2 à 4 matches de plus que précédemment ou que la Ligue des Nations rajoute un match par rapport à sa précédente formule en ce qui concerne l’UEFA, la FIFA a annoncé depuis quelques années une Coupe du monde des Clubs prévue cet été et qui se déroulera du 15 juin au 13 juillet 2025 aux États-Unis. Des réformes qui ont rajouté des matches et qui ont épaissi des calendriers déjà bien remplis. Face à cela, certains organismes ont décidé de tabler du poing sur la table. Ainsi, la Fédération Internationale de Football Professionnel (FIFPRO), les Ligues Européennes et LaLiga ont décidé de porter plainte de manière commune contre la FIFA.

La FIFA devra passer devant la Commission Européenne

«Aujourd’hui, Ligues Européennes et FIFPRO Europe, représentant les ligues nationales européennes et les syndicats de joueurs, ainsi que LaLiga, ont déposé une plainte auprès de la Commission Européenne contre la FIFA pour sa conduite concernant l’imposition du calendrier international des matches, y compris les décisions relatives à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025. Aujourd’hui à Bruxelles, des représentants de Ligues Européennes, FIFPRO Europe et la Liga ont détaillé leur plainte contre #FIFA et son calendrier international des matchs. Ils ont souligné le conflit d’intérêts de la FIFA en tant qu’organisateur de compétition et organisme directeur, ainsi que les risques que représente un calendrier sursaturé pour la sécurité des joueurs et la menace pour les compétitions nationales» peut-on ainsi lire dans un communiqué.

Ces organismes se sont appuyés sur les combats judiciaires victorieux de la Super League et de Lassana Diarra pour forcer la FIFA à changer sa posture. «La FIFA doit exercer ses fonctions de régulation de manière transparente, objective, non discriminatoire et proportionnée afin de neutraliser ce conflit d’intérêts. Dans ce contexte, l’inclusion des représentants des syndicats de joueurs et des ligues dans le processus de prise de décision sur les questions liées au calendrier est juridiquement essentielle. Les règles et la conduite de la FIFA sont bien en deçà de ce qu’exige le droit de l’UE et nuisent aux intérêts économiques des ligues nationales ainsi qu’à la santé et à la sécurité des joueurs du football européen. Une contestation judiciaire devant la Commission européenne est devenue une mesure nécessaire pour protéger le secteur du football européen, qui est une puissance culturelle et de divertissement mondiale», a été également expliqué dans un communiqué. La FIFA va donc devoir se défendre devant un tribunal autour d’une des questions majeures du football de demain.