Maroc : Eliesse Ben Seghir explique pourquoi il a refusé la France

Jeune espoir de l’AS Monaco, Eliesse Ben Seghir a choisi de représenter le Maroc plutôt que l’équipe de France, en début d’année. Pour lui, ce n’est pas une question de timing, mais une réponse à son attachement à ses racines marocaines. Dans une interview pour Onze Mondial, le Monégasque de 19 ans a expliqué son choix. « Beaucoup disent que j’ai choisi le Maroc trop tôt, mais pour moi, il n’y a pas de timing parfait. Quand tu veux quelque chose, tu dois y aller, tu dois foncer. Et tu ne dois pas faire attention à ce qui se dit sur toi. Je voulais jouer pour le Maroc, donc pourquoi attendre de jouer avec l’équipe de France A alors que mon souhait est de jouer pour le Maroc ?, a-t-il déclaré avant d’évoquer le rôle crucial de Walid Regragui, le sélectionneur marocain. Oui, mon choix intervient assez tôt dans ma carrière, j’en suis fier, et surtout, c’est parce que le sélectionneur, Walid Regragui, a fait appel à moi et m’a accordé une grande confiance. »

La suite après cette publicité

Ben Seghir a également expliqué l’impact du parcours historique du Maroc à la Coupe du monde 2022 et les avancées structurelles du football marocain. « Évidemment, le parcours à la Coupe du Monde 2022 m’a aussi donné envie. Mais il n’y a pas que ça. Quand on voit ce que le Maroc fait pour le football, avec le nouveau centre d’entraînement, avec ce qu’ils ont mis en place pour encadrer le football marocain, c’est incroyable. Le Mondial au Qatar, c’est un plus. Car le travail est mis en place depuis des années déjà. » Enfin, il a à nouveau abordé ses origines marocaines pour justifier son choix. « Quand j’étais petit, je n’allais pas très souvent au Maroc à cause du football et aussi parce que ma mère n’avait pas les moyens de payer les billets d’avion, mais j’ai vécu une éducation à la marocaine. Mes deux parents sont Marocains. J’avais ma famille marocaine avec moi à la maison. C’est l’éducation qui a tout fait », a déclaré le natif de Saint-Tropez, sélectionné à huit reprises depuis mars 2024 et qui a déjà marqué à trois reprises et délivré deux passes décisives.