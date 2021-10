Grêmio : Luiz Felipe Scolari limogé

C'est déjà fini pour Luiz Felipe Scolari au Grêmio. Seulement quatre mois après son retour au Grêmio, club qu'il avait déjà entraîné à trois reprises par le passé, le technicien brésilien de 72 ans a été licencié après la dernière défaite face à Santos, ce dimanche soir (0-1). Le club auriverde est avant-dernier du Championnat brésilien, devant le Chapecoense.

«Le Grêmio Football Porto Alegrense informe qu'après le match de ce soir, il est parvenu à un accord commun avec l'entraîneur Luiz Felipe Scolari pour la rupture de son contrat. Le club apprécie l'engagement et le respect du technicien et de son équipe auprès du club durant la période de travail», peut-on lire dans le communiqué du 19e de Serie A. L'ex-sélectionneur du Brésil avait disputé un total de 385 matches sur le banc des Tricolor. «Je continuerai à être membre du Grêmio, comme je l'ai toujours été et le serai toujours» a-t-il déclaré.