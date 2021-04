Laurent Blanc de retour sur un banc européen cet été ?

A la recherche d'un club depuis 2016 et son départ du Paris Saint-Germain, Laurent Blanc a trouvé un nouveau défi au mois de décembre dernier. Le technicien français a rejoint le club d'Al Rayyan, au Qatar. Quelques mois après sa prise de fonction, le coach a placé Al Rayyan à la 3e place de son championnat et l'a guidé jusqu'en demi-finale de la Coupe de l'Emir. Il doit aussi disputer la Ligue des champions de l'AFC. Ce qui ne l'a pas empêché de donner une interview au journal L'Equipe. Le «Président» y parle du plaisir retrouvé d'entraîner, chose qu'il laissait à son adjoint au PSG. Le journal évoque aussi la possibilité d'un retour en Europe, dès juin prochain. «J’ai repris du plaisir à travailler, le goût des entraînements, de l’animation des séances. Je m’amuse plus qu’au PSG. J’ai plus de boulot sur le terrain. Avant, c’était Jean-Louis (Gasset) qui faisait surtout ça. Là, on se partage les groupes avec Franck (Passi, son adjoint). Philippe (Lambert) s’occupe de la préparation physique.»

La suite après cette publicité

«Les gars ont vraiment envie d’apprendre. Le niveau n’est pas fameux, il y a parfois des bugs mais on ne peut rien reprocher aux joueurs. J’ai même des semi-pros qui travaillent dans l’armée ou la police. C’est discipliné. Il y a des situations cocasses mais je vis à la fois une expérience de vie et professionnelle inédite,» a-t-il avoué. De son côté, le média sportif conclut l'interview en évoquant un retour possible en Europe au mois de juin, même si Al-Rayyan souhaite aujourd'hui le garder jusqu’à la fin de son contrat en 2022. Laurent Blanc aurait déjà eu quelques contacts, car Jorge Mendes, l’agent star, et Alain Migliaccio, le conseiller de Blanc et d'un certain Zidane, travailleraient toujours à son retour sur un banc du Vieux Continent. Affaire à suivre.