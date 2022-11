Real Madrid : Carlo Ancelotti donne des nouvelles rassurantes de Karim Benzema

Présent en conférence de presse avant la rencontre entre le Real Madrid et le Celtic Glasgow, comptant pour la 6ème et dernière journée de la Ligue des Champions, ce mercredi, Carlo Ancelotti s'est montré rassurant sur le retour à la compétition de Karim Benzema. L'attaquant tricolore a repris l'entrainement et sera dans le groupe pour affronter les Ecossais au stade Santiago-Bernabéu. Reste à savoir si le Français débutera la partie en tant que titulaire ou sur le banc des remplaçants.

« Je ne crois pas que (Aurélien) Tchouaméni sera disponible mercredi. (Karim) Benzema s'entraîne, il a de bonnes sensations, il sera dans le groupe. A partir de là, il faudra choisir s'il débute le match ou s’il joue une partie du match. Cela dépendra de ses sensations pendant l’entraînement », a annoncé le technicien italien lors de l'habituel rendez-vous médiatique. Une très bonne nouvelle pour le Real Madrid et son entraineur, qui s'inquiète d'une Benzema-dépendance au sein de la Casa Blanca, mais aussi pour l'équipe de France !