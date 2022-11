Karim Benzema pose un sérieux casse-tête au Real Madrid

La suite après cette publicité

L'homme de l'année. Il y a un peu plus de deux semaines, Karim Benzema (34 ans) a été sacré Ballon d'Or 2022. Une belle récompense pour cet acharné de travail, auteur de nombreux buts l'an dernier. Nommé capitaine du Real Madrid, l'attaquant poursuit tranquillement son chemin sur la voie du succès. Toutefois, l'international tricolore doit composer avec un corps qu'il entretient sérieusement mais qui l'a déjà trahi quelques fois depuis le début de l'exercice 2022-23. Trois fois pour être précis. La première date de début septembre. Victime d'une blessure au mollet, il a manqué 22 jours de compétitions.

Les Merengues ont dû faire sans lui durant trois rencontres, à savoir celles face à Majorque et l'Atlético en Liga ainsi que le match aller face à Leipzig en Ligue des Champions. Forfait en club et en sélection, le Ballon d'Or a profité de la trêve internationale pour se retaper physiquement. De retour le 2 octobre, il a joué face à Osasuna et le Shakhtar Donetsk. Mais à nouveau contrarié par son mollet, il a été absent 4 jours, manquant ainsi le déplacement à Getafe le 8 octobre. Puis il a retrouvé son équipe pour défier le Shakthtar (match retour), le Barça et Elche.

Ancelotti a peur de la Benzema-dépendance

Mais KB9 a de nouveau été coupé dans son élan. Le joueur, qui a souffert d'une fatigue musculaire, a déjà manqué dix jours de compétition et trois matches (Séville, Leipzig match retour et Girona). Et si Carlo Ancelotti a annoncé que son joueur était sur le chemin du retour, le technicien italien se montrerait inquiet en coulisses. Pas forcément au sujet de KB9 mais sur la façon de jouer sans lui, puisqu'en privé il évoquerait une Benzema-dépendance selon Defensa Central. Le Mister parle même d'un "gros problème" à ses proches.

Et si l'Italien n'est pas du genre à se plaindre en public comme en privé d'ailleurs, le Real Madrid est conscient que son coach n'est pas satisfait. Son fils et adjoint Davide ainsi que son staff également. Sans KB9, avec lequel il se montrent prudents pour éviter toute blessure, ils estiment que les Merengues perdent 30 à 40% de leur potentiel. Même si de jeunes éléments comme Rodrygo, Vinicius ou Valverde apportent, Ancelotti et ses équipes estiment qu'il manque une vraie doublure à Benzema. Luka Jovic et Borja Mayoral sont partis et Mariano Diaz n'entre pas dans les plans du coach.

Un attaquant à Madrid cet hiver ?

Eden Hazard avait un temps était envisagé pour occuper ce poste en l'absence du Nueve. Mais lui aussi connaît des difficultés. Le fait de ne pas avoir recruter un attaquant supplémentaire pourrait donc coûter cher aux Madrilènes. Se renforcer à ce poste cet hiver est donc une option envisagée, d'autant que le Français aura 35 ans en décembre et qu'il faut bien commencer à penser à la suite. Même si Florentino Pérez rêve d'Erling Haaland voire de Kylian Mbappé, il va devoir trouver une solution pour janvier et surtout prier pour que KB9 revienne en forme du Qatar. Car sans Benzema (6 buts, 1 assist en 11 matches toutes compétitions confondues), le Real Madrid a tout d'abord décroché 5 succès (Majorque, Atlético, Leipzig à l'aller, Getafe, Séville).

Mais le club vient d'enchaîner deux mauvais résultats. Il a été battu pour la première fois de la saison par Leipzig (match retour) le 25 octobre. Une défaite 3 à 2 en Allemagne qui avait rendu fou de rage Thibaut Courtois. Puis, les Merengues ont concédé le match nul (1-1) à Girona le 30 octobre. Une rencontre marquée par des polémiques liées à l'arbitrage. Ce nul a d'ailleurs un goût de défaite puisque le Barça (31 points) est revenu à un point des Merengues (32 points). Demain soir face au Celtic (en direct sur notre site en live commenté), Ancelotti espère pouvoir compter sur sa star face au Celtic, histoire de mettre un terme à cette série négative. Madrid ne peut décidément plus se passer de KB9 !

