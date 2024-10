Vidéo : les joueurs de Montpellier recadrés par 300 supporters

On dit parfois que lorsqu’on a touché le fond, on ne peut que rebondir. Mais pour le moment, cette idée toute faite ne s’applique pas à la situation de Montpellier. Dernier de Ligue 1 avec 4 points, le MHSC a déjà encaissé 29 buts en 9 journées, dont 14 sur les 4 dernières rencontres. Face à l’incapacité de Michel Der Zakarian de redresser sa courbe de résultats, le patron du club, Laurent Nicollin, avait même officialisé le renvoi de son entraîneur en conférence de presse après la défaite 5-0 contre l’OM, il y a 10 jours.

Jean-Louis Gasset a été nommé au pied levé pour le remplacer, mais dimanche, le MHSC a pourtant été giflé par Toulouse (0-3), ce qui laisse penser que le mal est peut-être plus profond. Ce mercredi, un groupe d’Ultras de la Butte Paillade et de supporters du club se sont d’ailleurs rendus au centre d’entraînement pour exprimer leur colère auprès des joueurs. D’après Midi Libre, ils étaient plus de 300. Après un face-à-face de cinq minutes, les joueurs, avec Téji Savanier, Jordan Ferri et Wahbi Khazri en chefs de file, sont retournés sur la pelouse pour effectuer leur séance d’entraînement sans le moindre mot. Ambiance.