Jean-Louis Gasset nouveau coach de Montpellier

Jean-Louis Gasset est bel et bien de retour à Montpellier. Sur le banc de touche du MHSC pour être plus précis, car le technicien de 70 ans n’a jamais abandonné l’une de ses villes de cœur. Dimanche soir, il était d’ailleurs dans les tribunes de la Mosson pour assister à la débâcle de l’équipe de Michel Der Zakarian face à l’OM (0-5) et au limogeage en direct de MDZ.

Au moment de virer son coach en direct, le président Laurent Nicollin assurait qu’il n’avait étudié aucune solution de rechange. Mais en réalité, ce dernier a été aperçu en train de discuter avec Gasset dans les travées de la Mosson durant un long moment. Très logiquement, l’ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire et ex-coach de l’OM était annoncé comme le favori pour jouer le pompier de service.

Gasset sort (déjà) de sa retraite

Ce matin, La Provence assurait que le technicien de 70 ans avait accepté de sortir de sa retraite pour venir en aide à son club de cœur (qui a été fondé par son père et Louis Nicollin). Quelques heures plus tard, L’Équipe confirme en précisant que Gasset va s’engager jusqu’à la fin de la saison avec Montpellier. Sans surprise, Gasset va faire son retour à la Paillade avec quelques têtes connues.

Le quotidien ajoute en effet que le fidèle adjoint Ghislain Printant sera de la partie. Il s’agit là de la troisième expérience de Gasset en tant qu’entraîneur principal du MHSC. Saura-t-il relever cet énorme défi ? Dernier du classement de Ligue 1, Montpellier affronte Toulouse, 15e, ce week-end et une victoire pourrait déjà faire sortir le MHSC de la zone rouge.