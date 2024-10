MHSC : ça brûle pour Jean-Louis Gasset !

Jean-Louis Gasset est sur le point de reprendre du service. Après un bref passage à l’Olympique de Marseille et une retraite en coup de vent, le technicien de 70 ans s’apprête donc à revenir jouer les pompiers de service dans son club de cœur. Après le limogeage surréaliste de Michel Der Zakarian, annoncé par Laurent Nicollin en sortie de la débâcle face à l’OM (0-5), le club montpelliérain semble avoir trouvé son successeur. D’après La Provence, les négociations entre le MHSC et le Français sont très avancées et le dossier quasiment bouclé.

À Montpellier, même dans un cas de force majeur comme celui-ci, la méthode ne change pas. Le président héraultais a décidé à nouveau de faire du neuf avec du vieux, en ramenant un ancien de la maison pour reprendre la situation en main. Actuellement dernier du classement de Ligue 1, Montpellier est dans une situation critique, et après avoir sauvé l’OM de la crise, Jean-Louis Gasset s’apprête à repartir au charbon pour remettre son club sur les bons rails.