Montpellier - OM : Laurent Nicollin annonce le licenciement de Michel Der Zakarian en plein direct !

En mauvaise posture au coup d’envoi, Montpellier ne pensait pas se trouver dans une pire situation au coup de sifflet final et pourtant, l’Olympique de Marseille a infligé une violente leçon de football sur la pelouse de la Mosson. Si l’ouverture du score de Elye Wahi en 45 secondes ne présageait déjà rien de bon pour les locaux, la suite a été des plus compliquées pour le MHSC. En effet, cette large défaite (0-5) ajoutée à l’expulsion de Stefan Džodić a été la goutte de trop pour Laurent Nicollin. En direct sur DAZN, le président de Montpellier a annoncé que Michel Der Zakarian venait d’être démis de ses fonctions dès le coup de sifflet final dans le vestiaire, après la gifle contre l’OM à domicile :

La suite après cette publicité

«Comment je vais ? Pas bien, mais moi, on s’en branle de ça que j’aille bien ou pas bien, il faut que le club aille bien. Il faudrait faire beaucoup de choses pour que ça aille mieux, mais au football, on ne peut pas changer 25 joueurs, donc j’ai pris l’initiative d’arrêter Michel ce soir. Je l’ai vu, on a discuté, on a échangé dans le vestiaire à la fin du match et je lui ai dit que ça s’arrêtait ce soir pour lui. Je suis parti voir les joueurs pour leur dire qu’à cause de leur grand travail, ils avaient fait sauter un entraîneur et qu’il va falloir prendre leurs responsabilités dès dimanche contre Toulouse», a-t-il déclaré sur DAZN. Avec cette décision annoncée en grande pompe à la télé, Nicollin espère de grands changements dans l’attitude et la production de ses joueurs, car si Der Zakarian est le grand perdant de ce choix de la direction, les joueurs ont également été violemment pointés du doigt par leur président.

À lire

MHSC - OM : Mason Greenwood prévient le PSG

Un début de saison désastreux

L’humiliation subie à domicile ce dimanche soir contre l’OM est tout simplement la plus large défaite de l’histoire de Montpellier à domicile en Ligue 1 : «Je ne suis pas quelqu’un qui en veut, moi j’en veux aux gens quand ils ne donnent pas ce qu’il faut donner. Peut-être que moi, je ne donne pas ce qu’il faut. Le coach ne donnait peut-être pas ce qu’il fallait. Les joueurs ne donnent peut-être pas ce qu’il fallait. Il faut que tout le monde donne ce qu’il faut. Dimanche, ce sera un autre championnat. Dimanche il faut absolument gagner contre Toulouse. C’était pour moi la facilité pour rebooster tout le monde pour prendre conscience qu’on y va tout droit si on ne fait rien», a poursuivi le président du club. Bon dernier du championnat, Montpellier devient la première équipe à encaisser 26 buts après 8 journées de Ligue 1 depuis le Stade Rennais en 1969/70 (28). Le contrat de Der Zakarian s’écoulait jusqu’en juin prochain. Il s’agit du premier coach licencié dans le championnat de France cette saison.

La suite après cette publicité

Si l’idée de faire table rase du passé trottait dans l’esprit de Laurent Nicollin, la décision de ce soir est bel et bien celle d’une réflexion faite urgemment au coup de sifflet final : «On pouvait attendre un match, deux matchs, trois matchs… Dans ma tête, j’avais prévu d’attendre Toulouse mais vu le résultat de ce soir, le peu d’envie, le peu que peuvent donner les joueurs… Je n’avais rien prévu ou anticipé. Il va falloir quelqu’un qui accepte de mettre les mains dans le cambouis et de reprendre une équipe en difficulté. Ce n’est jamais évident, ni facile. Il va falloir quelqu’un qui est proche de nous dans l’ADN, quelqu’un prêt à relever le défi. Grosse pensée à Michel, car ce n’est pas de gaieté de cœur», a conclu Laurent Nicollin. Place aux changements désormais et le chantier est colossal à Montpellier.