Serie A : la Juve écarte Cagliari, l'Atalanta cale

Coup d’envoi de la 19e journée de Serie A ce soir. Plus tôt dans la soirée, l’Udinese n’a pas pu disputer son match face à Salernitana, en raison de la covid-19. La Juventus, en revanche, a bien pu affronter Cagliari. Cinquième du classement, la Vieille Dame était obligée de l’emporter pour tenter de recoller au peloton de tête.

Et comme c’est le cas depuis que Massimiliano Allegri est revenu dans le Piémont, on s’est ennuyé ferme à l’Allianz Stadium. Et comme souvent, les Bianconeri ont su s’en sortir de façon minimaliste. Vainqueurs 2-0 (Kean, Bernardeschi), les Turinois restent cinquièmes, mais reviennent à quatre points de l’Atalanta (4e), car la Dea a été tenue en échec sur la pelouse du Genoa (0-0).

