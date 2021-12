Serie A : le match Udinese-Salernitana n'aura pas lieu

Déjà bien embêté concernant son avenir (le club sera exclu de la Serie A s’il n’est pas vendu), Salernitana vient de vivre un nouveau calvaire. Et les amateurs du championnat italien vont se rappeler de la polémique survenue lors du match Juventus-Napoli.

Touché de plein fouet par la covid-19, Salernitana n’a en effet pas été autorisé par les autorités sanitaires à se rendre au stade du Friuli pour rencontrer l’Udinese dans le cadre de la 19e journée de Serie A. Résultat : on a encore eu droit à la scène cocasse d’une équipe déclarée perdante car elle n’a pas pu se présenter. Reste maintenant à savoir si Salernitana parviendra à faire jouer le match comme l’avaient réussi les Partenopei.

The match #UdineseSalernitana was not held due to @OfficialUSS1919 failing to show up#SerieA💎 #WeAreCalcio pic.twitter.com/Ubg1qCRSlq