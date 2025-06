Mercato Juventus : les trois priorités de Damien Comolli

«La Juventus accueille Damien Comolli, qui rejoint le Club en tant que directeur général à partir du 4 juin 2025, sous la responsabilité directe du directeur général Maurizio Scanavino». Le 1er juin dernier, la Juventus officialisait l’arrivée du dirigeant français. Quelques jours plus tôt, l’ancien président du TFC (2020-2025) avait confirmé son départ de la ville rose après cinq ans de bons et loyaux services. «J’ai démissionné ce jour du poste de President du Toulouse FC avec effet immédiat. C’est sans aucun doute la décision la plus compliquée que j’ai eu à prendre sur un plan professionnel de toute ma carrière, que j’ai mûri depuis plusieurs mois maintenant. Car les liens affectifs créés avec le club, les collaborateurs, les joueurs, les entraîneurs et la cité toulousaine sont incroyablement forts. Nous avons passé 5 années extraordinaires parsemées d’émotions qui ressemblaient plus à des rêves qu’a la réalité quand je repense à la situation de juin 2020.»

Fraichement arrivé dans le Piémont, Comolli n’a pas tardé à se mettre au travail. D’ailleurs, Tuttosport et la Gazzetta dello Sport annoncent ce matin en choeur que le Français a déjà pris des initiatives pour relancer une Juventus en proie aux doutes. Comolli a ainsi prévu trois mouvements majeurs. Le premier concerne l’entraîneur de l’équipe, Igor Tudor. Ces dernières semaines, l’avenir du Croate à la tête de la Vieille Dame semblait scellé. Antonio Conte devait faire son grand retour et Tudor devait être remercié pour avoir assuré l’intérim depuis le départ de Thiago Motta. Sauf que Conte est finalement resté à Naples. Résultat : Tudor peut encore croire en ses chances. Tuttosport indique que le coach a déjà reçu un appel rassurant de John Elkann, le boss de la Juve et que sa future rencontre avec Comolli devrait le conforter dans ses fonctions.

Comolli lorgne des exs de L1

Le quotidien ajoute même que Comolli demandera à Tudor de rester au-delà de la Coupe du Monde des Clubs et d’évaluer ses troupes en vue de la saison prochaine. Comprenez pas là : Tudor devra aider Comolli dans ses choix pour le mercato. D’ailleurs, l’un des premiers choix concerne un certain Randal Kolo Muani. Prêté cette saison par le Paris Saint-Germain, l’attaquant français de 26 ans a marqué 16 buts et délivré 1 passe décisive en 16 matches de Serie A. Selon la Gazzetta dello Sport, le plan de Comolli est clair : obtenir un nouveau prêt de l’ancien Nantais. Les négociations avec le PSG ont déjà commencé et la Juventus veut aller vite afin de pouvoir s’envoler vers les États-Unis pour la Coupe du Monde des Clubs avec un joueur sûr de rester jusqu’au bout de la compétition.

Enfin, la troisième priorité de Comolli est de trouver un nouveau directeur sportif. Avec le départ annoncé de Cristiano Giuntoli, les Bianconeri sont obligés de le remplacer sans trop tarder afin de mener à bien leur campagne de recrutement. Tuttosport nous explique que plusieurs candidats existent, dont deux ayant évolué en Ligue 1. À savoir Hasan Salihamidzic (ex-Bayern Munich), l’ancien Rennais Frederic Massara ou encore Diego Lopez, l’ex- directeur sportif du RC Lens. Affaires à suivre.