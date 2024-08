Le Stade Rennais accélère pour Henrik Meister

Les Bretons sont très fans du marché nordique dernièrement, à l’image de l’arrivée d’Albert Gronbaek, arrivé pour 15 millions d’euros en provenance de Bodo/Glimt, mais aussi du Finlandais Glen Kamara et du Norvégien Leo Ostigard. Et selon nos informations, un nouveau joueur scandinave pourrait débarquer cet été.

Le Stade Rennais a ainsi accéléré pour Henrik Meister ces dernières heures. Le dossier est en bonne voie et le buteur de Sarpsborg 08 pourrait débarquer très prochainement. Le Danois a inscrit 8 buts et délivré 3 passes décisives en 18 rencontres dans le championnat norvégien, qui se joue actuellement. Du haut de ses 20 ans et de son mètre 90, il fait partie des jeunes les plus prometteurs du moment dans le nord de l’Europe.