La Ligue va donner raison à Kylian Mbappé dans son litige avec le PSG !

Enfin un coin de ciel bleu pour Kylian Mbappé. Au cœur de la polémique depuis son escapade suédoise et son rassemblement manqué avec l’Équipe de France, l’attaquant du Real Madrid avait vu le ciel lui tomber un peu plus sur la tête lorsque son nom avait été cité dans une affaire de viol présumé à Stockholm. Si lui, continue de clamer son innocence par la voix de ses avocats, une enquête a bien été ouverte par la justice suédoise ces derniers jours. Une affaire qui, peu importe son issue, aura sali le nom du joueur.

Mais ce jeudi, le journal L’Équipe nous révèle que le Français devrait accueillir une bonne nouvelle demain, même si elle concerne encore un autre grand thème de ces dernières semaines. En effet, comme le révèle quotidien, la commission paritaire d’appel de la LFP devrait donner raison au joueur dans le cadre du litige financier qui l’oppose au PSG, son ancien employeur.

L’affaire pourrait encore durer

Pour rappel, l’international français avait réclamé cet été 55 millions d’euros de primes et salaires non versés, correspondant plus précisément au montant de sa prime de "fidélité" et de ses trois derniers mois de salaires à Paris, avant son départ pour le Real Madrid. Dans un premier temps, ce litige financier s’était traduit par une mise en demeure, avant que le joueur et son clan ne saisissent la commission juridique de la LFP. Le mois dernier, la commission juridique ne s’était pas positionnée, invitant le joueur et le club de la capitale à engager une médiation pour trouver un accord billatéral. Une solution écartée par le joueur et ses représentants.

Si le PSG avait par la suite été enjoint à payer ce qu’il devait au champion du monde 2018, le club avait fait appel. Mais dans ce processus au long cours, Mbappé devrait donc remporter une victoire demain. Ce qui ne devrait pas pour autant clore l’affaire. À la suite de la décision remise par la commission paritaire d’appel de la LFP, Paris aura la possibilité de recourir à la commission supérieure de recours, placée sous l’égide de la FFF, comme l’explique L’Equipe. Cela pourrait ensuite se régler devant le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), tandis que Mbappé pourrait de son côté saisir l’UEFA et le conseil de prud’hommes.