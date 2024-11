Les attaquants du PSG ne supportent plus Luis Enrique, Viktor Gyökeres change de dimension

Viktor Gyökeres devient une star mondiale

Le véritable phénomène du moment, c’est Viktor Gyökeres selon Record. La première chose à retenir, c’est que le Suédois présente des statistiques tout simplement inégalables. O Jogo indique que le buteur comptabilise 53 buts sur l’année 2024, seulement un but de moins que Cristiano Ronaldo en 2023, alors qu’il lui reste encore 11 matchs à jouer. Le journal s’attend à ce qu’il dépasse la barre des 60 buts, cap que seul Lionel Messi, CR7 et Robert Lewandowski ont atteint sur les 15 dernières années. Puis au-delà du terrain, il se transforme aussi en phénomène de mode. Après son triplé face à Manchester City, il est passé de 500 000 à 1 million d’abonnés sur Instagram. Sa célébration fait le tour du monde et même d’autres sportifs la reprenne. La question à présent est de savoir qui va s’offrir le crack. Manchester United, le Bayern, le Barça et le PSG sont sur le coup. L’Équipe révèle même que Luis Campos a programmé des rendez-vous avec les représentants du joueur et de son club pour le persuader de venir.

La suite après cette publicité

Luis Enrique source de tension en attaque

Depuis la blessure de Goncalo Ramos, Luis Enrique a privilégié l’utilisation d’un faux numéro 9 en attaque, alternant entre les présences de Marco Asensi, Lee Kang-In, Randal Kolo Muani notamment. Un choix sans beaucoup de succès pour l’instant puisque le PSG connait toujours des problèmes d’efficacité, à l’instar du match perdu face à l’Atletico de Madrid (1-2). En interne, les attaquants ne manquent pas de souligner la difficulté de cette tactique. Les dirigeants parisiens et les joueurs eux-mêmes ne comprennent pas pourquoi Lucho insiste avec ce rôle. Son entêtement crée de la tension et relance les débats sur l’achat d’un vrai buteur de métier.

Les deux "pichichis" du Barça

Le FC Barcelone est inarrêtable depuis le début de saison grâce à ses deux pichichis comme le placarde Mundo Deportivo. Raphinha et Robert Lewandowski sont les meilleurs buteurs de la Ligue des champions ainsi que les deux meilleurs buteurs du championnat espagnol. Ils sont impliqués sur la moitié des buts inscrits par leur équipe toutes compétitions confondues. Avec 19 buts en 16 matchs, Lewandowski a trouvé la recette de la jeunesse éternelle selon AS. Pareil pour Raphina, qui a déjà de meilleures statistiques au mois de novembre que sur toute la saison dernière. Il présente un bilan impressionnant de 12 buts et 10 passes décisives en 16 matchs.