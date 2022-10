L'OL vire Peter Bosz !

La suite après cette publicité

Le match nul face au Toulouse FC à domicile n'aura pas arrangé le sort de Peter Bosz. En effet, l'entraîneur néerlandais, pourtant conforté à l'intersaison, a été démis de ses fonctions par l'Olympique Lyonnais. Un limogeage qui vient après un début de saison en demi-teinte (4 victoires, 2 nuls, 4 défaites), et ce malgré un mercato intéressant sur le papier (Lepenant, Tagliafico, Lacazette, Tolisso).

En plus des résultats en deça des attentes, certaines tensions sont apparues entre le coach batave et des cadres de l'équipe première, notamment Alexandre Lacazette, et celles-ci s'étaient confirmées après le nul concédé face au TFC. « Compte tenu des résultats décevants obtenus au cours de ce début de saison, qui demeurent très en deçà des attentes et des objectifs fixés, l’Olympique Lyonnais informe de la mise à pied à titre conservatoire de Peter Bosz, en qualité d’entraineur de l’équipe professionnelle, ainsi que celles de Rob Maas, entraîneur adjoint, et de Terry Peters, préparateur physique », peut-on lire dans le communiqué publié par l'OL ce dimanche soir.

Un bilan sportif décevant

Arrivé sur le banc rhodanien fin mai 2021, Peter Bosz arrivait avec l'étiquette d'un entraîneur se reposant sur un jeu séduisant, mais également capable de donner des responsabilités à de jeunes joueurs du centre de formation, sur lequel l'OL se repose considérablement. Néanmoins, le technicien de 58 ans n'arrivait pas à imposer sa philosophie lors de son premier exercice, se plaignant même de ne pas avoir les joueurs nécessaires pour appliquer ses idées.

Un manque de compatibilité qui se confirmait tout au long de la saison, en témoignent les résultats irréguliers de la formation lyonnaise. Il aura dirigé l'OL durant 58 rencontres toutes compétitions confondues pour 27 succès, 16 matches nuls et 15 défaites, dont 4 concédées depuis le début de l'exercice 2022-2023. Les dernières contre-performances en Ligue 1 contre des équipes abordables sur le papier (nuls contre Toulouse et Reims, défaite à Lorient) auront précipité son évincement...