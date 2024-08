Antoine Griezmann risque de quitter Puma

C’est une relation longue de 14 années qui pourrait prendre fin. Partenaire historique d’Antoine Griezmann, la marque de sport allemande, Puma, pourrait prochainement voir le Français s’envoler vers d’autres cieux. Ces derniers jours lors d’un match amical face à la Juventus, Griezmann portait en effet une paire de crampons entièrement noire, signe d’un joueur en partance, ou en phase de renégociation, comme rapporté par Relevo.

Le média espagnol évoque alors les possibilités qui s’offriraient aujourd’hui au champion du monde 2018. D’abord, il y a son ancien équipementier Adidas, qui réaliserait un énorme coup avec l’arrivée prochaine du Français en MLS, où la grande égérie de la marque aux trois bandes, Lionel Messi, fait déjà office de porte-étendard. D’un autre côté, la firme américaine Nike suivrait aussi le dossier de près, et ce, pour plusieurs raisons : la première étant qu’elle sponsorise déjà l’Atlético de Madrid, mais aussi l’équipe de France, et qu’elle verrait enfin d’un bon oeil la future présence de Grizou en MLS, surtout d’un point de vue commercial (Adidas domine le marché américain en sponsorisant la quasi-totalité des franchises de MLS). Enfin, Relevo ne balaye pas l’idée de voir un outsider s’immiscer, comme New Balance, sponsor d’Endrick, ou encore… Decathlon, qui a l’avantage d’être une entreprise française.