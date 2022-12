Fred a offert un maillot de Fluminense à Neymar et à Kylian Mbappé

L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais, Fred, actuellement responsable de la planification de tous les projets sportifs de Fluminense (dont le football féminin et les catégories de jeunes), club brésilien au sein duquel il a arrêté sa carrière de joueur professionnel, était de passage en France pour montrer et promouvoir le travail fait par Fluminense sur le développement aux clubs de Ligue 1.

Lors de sa visite ce mardi au Parc des Princes, le Brésilen a remis un maillot personnalisé de Fluminense à Neymar et Kylian Mbappé floqué de leur nom et de leur numéro. Au cours du voyage en France qui a débuté ce week-end, Fred s’est également rendu à Lyon, ville où il a connu le succès en Europe entre 2005 et 2009 avec l’OL.

