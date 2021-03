Stade Brestois-PSG : la réaction à chaud de Kylian Mbappé

Le Paris Saint-Germain a validé son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe de France grâce à son large succès (3-0) face au Stade Brestois. Une belle manière de préparer le match retour face au FC Barcelone en Ligue des champions mercredi soir. Interrogé à l'issue de la rencontre, Kylian Mbappé auteur d'un doublé, a rendu hommage aux hommes d'Olivier Dall'Oglio pour la qualité de l'opposition offerte ce soir.

« L’objectif c’était de se qualifier contre une équipe qui n’est pas facile à jouer sur son terrain. C’est vraiment une équipe joueuse qui prône un beau football. Félicitations à eux. On avait l’ambition de se qualifier, de tout de suite se mettre à l’abri. C’est ce que l’on a fait. Après c’est vrai que l’on a un peu souffert en fin de mi-temps mais on a réussi à mettre le deuxième but qui nous a fait du bien, » a décrypté l'attaquant parisien au micro de France 2. Une belle répétition avant la réception du Barça au Parc des Princes...