Son avenir, Paulo Fonseca, Textor : Pierre Sage lâche ses quatre vérités

Après avoir digéré son départ difficile de l’OL, Pierre Sage reprend petit à petit du poil de la bête. Sur le banc de l’Olympique Lyonnais, l’idylle aura duré 14 mois, mais elle aura été intense pour l’entraîneur de 45 ans. Pas forcément programmé pour enfiler ce costume (il était directeur du centre de formation de Lyon, ndlr), Sage avait finalement "profité" du renvoi de Fabio Grosso pour assurer l’intérim. Une mission de courte durée réussie, qui s’est alors transformée en CDD. Les premières zones de turbulences de son mandat ont finalement été rencontrées cette saison avec un enchaînement de mauvais résultats début janvier, et elles lui auront coûté sa place au profit de Paulo Fonseca. Ce dimanche, l’intéressé était présent sur le plateau du CFC pour passer en revue son actualité. Il n’a évidemment pas pu esquiver le sujet de son avenir, évoqué à plusieurs reprises lors de ses récents entretiens.

La suite après cette publicité

D’abord invité à commenter le travail d’Habib Beye, aujourd’hui au Stade Rennais, Sage a avoué que la possibilité de redevenir un jour son adjoint était "franchement" envisageable. Au regard de son expérience réussie à l’OL, ses exigences ne sont forcément plus les mêmes qu’en novembre 2023, et c’est dans cette perspective qu’il a aussi avoué attendre un projet ambitieux, pour le moment : «ce que je veux pour l’avenir ? Je dirais que le prochain choix sera surement le plus important de ma carrière parce que finalement, l’opportunité que j’ai eue avec l’OL, créé une base. Mais est-ce que c’est ma base ? Je l’espère en tout cas. Donc je vais peut-être dans un premier temps me tourner vers ce genre d’opportunités (des opportunités d’un standing plus ou moins équivalent à l’OL), et ensuite vers d’autres, mais en tout cas, le deuxième club signifiera où j’en suis. L’Angleterre ? Pourquoi pas», a-t-il confié.

Il ne comprend pas le geste de Fonseca, mais encore moins sa sanction

À Lyon, l’actualité brûlante du moment est inévitablement la sanction de Paulo Fonseca, suspendu 9 mois après son énorme dérapage à l’égard de Benoît Millot lors d’OL - Brest (2-1). Pierre Sage a été invité à réagir à cet épisode : «si ça aurait pu arriver avec moi ? Je ne pense pas, non, si vous me demandez mon avis sur le geste, je le trouve assez fou, c’est vrai. Maintenant, j’ai joué deux fois contre l’équipe de Paulo Fonseca, il n’a jamais eu un mot plus haut que l’autre, il faut aussi se dire que c’est dans un espace temps d’une fois, et je pense que la sanction est très lourde, la durée aussi», a-t-il confié.

La suite après cette publicité

Le sujet John Textor était aussi à l’ordre du jour. Questionné sur une possible rancœur à l’égard de l’Américain, Sage a fait honneur à son nom : «une rancune ? Non, parce qu’il m’a donné une chance que peut-être personne ne m’aurait donnée, même si c’est sûr que j’ai du mal à accepter la décision de partir aussi vite, mais que je la comprends. Si je me suis dit "comment je fais pour être le coach d’un président comme lui" ? Non, mais il fallait complètement s’affranchir de ça (…) J’ai ensuite compris la logique qui l’animait avec Eagle et l’OL. C’est vrai qu’il y a des choses qui peuvent paraître surprenantes quand on connait le modèle habituel des clubs européens. Mais j’en n’ai pas souffert.» Aujourd’hui, Sage attend donc de retrouver un nouveau projet, et les prochains mois devraient nous aider à mieux comprendre de quoi sera fait son avenir.