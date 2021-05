Juan Sebastian Sforza attire les regards en Ligue 1

La suite après cette publicité

Une graine de champion. Vainqueur du Sudamericano des moins de 15 ans avec l'Argentine en 2017 avec le brassard de capitaine, Juan Sebastian Sforza (19 ans) est considéré comme le joyau du centre de formation de Newell's Old Boys, premier club d'un certain Lionel Messi. Le gaucher, toujours capitaine deux ans plus tard lors du Sudamericano et du Mondial des moins de 17 ans en 2019, vit sa première saison au plus haut niveau professionnel.

Apparu à quatre reprises la saison passée, le milieu de terrain compte déjà 12 matches depuis le début de l'exercice. Sous les ordres de German Burgos, ancien adjoint de Diego Simeone à l'Atlético de Madrid, le jeune homme commence à devenir un élément important chez les professionnels. Pas de quoi faire retomber sa cote. Par le passé, le FC Barcelone et l'Inter ont été annoncés sur ses traces.

La L1 l'observe

Dernièrement, l'AS Roma, le Séville FC et l'AC Milan ont eux aussi été cités parmi les clubs intéressés. Et selon nos informations, d'importants clubs de Ligue 1 sont également sur le coup, surveillant attentivement la situation ces dernières semaines, d'autant que Newell's traverse, comme beaucoup d'autres formations, une zone de turbulences sur le plan économique et que l'intéressé possède un passeport communautaire (italien).

Sous contrat jusqu'en décembre 2023, le jeune joueur, habitué à alimenter les gazettes des transferts depuis plusieurs années déjà, se concentre sur son club formateur. «Tout ce qu'on a dit sur mon transfert a été difficile à vivre parce que j'étais très jeune. Maintenant, j'ai grandi, j'ai parlé avec des spécialistes et je le vis bien. Je ne pense qu'au club, je veux jouer et être important pour l'équipe», expliquait-il récemment à La Capital. Affaire à suivre.