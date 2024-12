Le Real Madrid a tranché pour ses 2 prochaines recrues

Pour 2025, le Real Madrid a un vœu. En effet, le club ibérique souhaite que ses joueurs aient une meilleure santé. Il faut dire que les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu n’ont pas été épargnés par les blessures en 2024. Outre David Alaba, qui a pris ses quartiers à l’infirmerie depuis plus d’un an, les Madrilènes ont notamment perdu Dani Carvajal ou encore Eder Militão pour un long moment. D’autres membres de l’effectif, eux, ont eu des soucis plus ou moins sérieux depuis le début du nouvel exercice. Récemment, la presse espagnole faisait état d’une trentaine de blessures.

Forcément, cela pose question. Les dirigeants espagnols cherchent à comprendre d’où vient le problème, alors que certaines voix en coulisses pointent du doigt le préparateur physique, Antonio Pintus. Régulièrement handicapé par les pépins physiques, les champions d’Espagne ont bricolé lors de la première partie de la saison. Mais rapidement, la possibilité de recruter lors du mercato d’hiver a été mise sur la table. On évoquait notamment l’arrivée d’un défenseur central. Mais ce jeudi, AS indique que les Madrilènes estiment que ce n’est pas une priorité.

Les dirigeants madrilènes ont un plan précis

Ils comptent sur Antonio Rüdiger, mais également sur Raul Asensio et Aurélien Tchouameni, qui donne satisfaction quand il dépanne à ce poste. Le prochain retour de David Alaba est également perçu comme une bonne chose. Concernant le poste de latéral gauche, le club pense avoir ce qu’il faut avec Ferland Mendy et Fran Garcia. Mais les dirigeants ne sont pas contre recruter Alphonso Davies (Bayern Munich), qui est une bonne opportunité de marché comme il est en fin de contrat, mais pas une priorité. Selon le média ibérique, les têtes pensantes du Real Madrid estiment que les priorités sont ailleurs. Ainsi, le plan de la Casa Blanca est de se renforcer l’été prochain à deux postes précis.

Tout d’abord, les vainqueurs de la dernière Ligue des champions veulent mettre la main sur un latéral droit. Ce n’est pas une surprise. Entre la blessure longue durée de Carvajal et un Lucas Vazquez qui n’est pas un spécialiste du poste, le besoin est urgent. Trent Alexander-Arnold, en fin de contrat à Liverpool, est la priorité. D’ailleurs, AS précise que l’Anglais, qui refuse toutes les propositions de prolongation des Reds, a clairement dit qu’il veut jouer à Madrid. La deuxième priorité est de recruter un milieu de terrain. Là, AS cite le nom de Martin Zubimendi, qui est une "réelle option". Le média espagnol évoque aussi la rumeur Vitinha (PSG), sans confirmer les informations sur le sujet. Le Real Madrid a tranché pour ses prochains mercatos.