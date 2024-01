Mercato Bayern Munich : Joshua Kimmich répond à l’intérêt du PSG

Pour la reprise de la Bundesliga, le Bayern Munich s’est tranquillement imposé contre Hoffenheim, vendredi soir (3-0). Une victoire à laquelle le milieu de terrain bavarois, Joshua Kimmich (28 ans), a participé. L’international allemand (82 sélections / 6 buts) était d’ailleurs l’une des attractions de cette rencontre côté bavarois, puisqu’il reste en fin de contrat à l’été 2025 et dont l’avenir est encore incertain. Plusieurs équipes européennes sont attentives à sa situation.

Parmi elles, le Paris Saint-Germain a tenté de l’enrôler cet hiver, dans le cadre d’un échange avec Nordi Mukiele. Le milieu de terrain polyvalent, capable de jouer en tant que latéral, plaît beaucoup à la direction parisienne. Mais comme expliqué sur notre site, les chances de réussite dans cette opération sont minimes, puisque ni la direction bavaroise, ni Thomas Tuchel, ne souhaite se séparer de son milieu de terrain et cadre du vestiaire bavarois dès maintenant.

Joshua Kimmich attend un appel du Bayern Munich

Face à cette situation, Joshua Kimmich a tenu à s’exprimer. Au micro de Sky Sports Allemagne, le milieu de terrain bavarois a répondu aux questions sur son avenir : «En fait, je me concentre uniquement sur le Bayern Munich. Pour moi, mon avenir n’était pas du tout un sujet cet hiver», a-t-il expliqué. Et alors que le média allemand affirme qu’il n’y a encore aucune discussion d’acter entre le Bayern Munich et son joueur de 28 ans, Kimmich a ensuite ouvert la porte à un renouvellement de contrat.

«Je pense que nous nous rencontrerons un jour et que le club viendra vers moi. Tout ce qui sera discuté le sera entre nous… et évidemment pas avec vous», a-t-il ajouté. Également courtisé en Premier League, et du côté du Barça et du Real Madrid, Joshua Kimmich serait d’ailleurs tenté par un départ du Bayern Munich s’il ne trouve pas d’accord avec son club, mais cela serait plutôt pour l’été prochain. Reste à savoir si le Paris Saint-Germain restera dans la course.