Le PSG a tenté Joshua Kimmich en échange de Nordi Mukiele

Cet hiver, le Paris Saint-Germain a conclu la venue du défenseur brésilien Lucas Beraldo (20 ans), qui a honoré sa première titularisation dimanche, contre l’US Revel, en Coupe de France (9-0). Et alors que la blessure de Gabriel Moscardo bloque son officialisation, le PSG regarde aussi du côté des départs. Comme annoncé par la presse allemande et comme nous l’avions confirmé, le Bayern Munich souhaitait absolument recruter Nordi Mukiele en ce mois de janvier pour renforcer sa défense.

Le PSG sera d’accord uniquement s’il lui a dégoté un remplaçant. Et en ce sens, L’Équipe annonce que Joshua Kimmich (28 ans, sous contrat jusqu’en 2025) est ciblé. Le milieu de terrain polyvalent, capable de jouer en tant que latéral, serait une bonne pioche pour le PSG. D’autant plus que le joueur, également annoncé en Premier League, et du côté du Barça et du Real Madrid, est tenté par un départ du Bayern Munich. Mais les chances de réussite dans cette opération sont minimes, puisque, comme nous pouvons le confirmer, ni la direction bavaroise, ni Thomas Tuchel, ne souhaite se séparer de son milieu de terrain et cadre du vestiaire bavarois.