PSG : un mercato hivernal qui va devenir fou !

L’anticipation est souvent la clé d’un mercato réussi. Luis Campos pouvait se frotter les mains en bouclant avant même l’ouverture du marché hivernal l’arrivée de deux Brésiliens, le défenseur Lucas Beraldo et le milieu Gabriel Moscardo. Mais, première mauvaise nouvelle, le second doit passer par la case opération, et n’a donc pas été officialisé comme nouveau joueur du PSG. Un premier couac qui ne changeait pas la face du mercato parisien. Par contre, la suite des événements bouleverse la donne.

Le conseiller sportif du PSG pensait avoir fait le nécessaire en recrutant Beraldo pour couvrir la longue absence de Presnel Kimpembe. Mais comment anticiper la blessure de Milan Skriniar contre Toulouse lors du Trophée des Champions ? Absent pour 3 à 4 mois, le Slovaque va rater les échéances importantes du PSG, forçant les dirigeants à recruter un autre défenseur central. Mais ce n’est pas tout. Un deuxième facteur impondérable est survenu. Comme annoncé par L’Équipe, et comme nous pouvons vous le confirmer, le Bayern Munich souhaite absolument recruter Nordi Mukiele en janvier.

Le PSG obligé de recruter deux joueurs!

Le défenseur polyvalent, capable de jouer à droite et dans l’axe (mais qui a aussi dépanné à gauche), est très apprécié par Thomas Tuchel, qui voulait déjà le recruter lorsqu’il était à Chelsea. Le Bayern fait le forcing pour recruter le défenseur de 26 ans, recruté il y a un an et demi au RB Leipzig. Le PSG sera d’accord uniquement s’il lui a dégoté un remplaçant. Ce qui ajoute un deuxième achat défensif à effectuer d’ici le 31 janvier ! Luis Campos a déjà travaillé sur plusieurs pistes ces derniers jours. Le nom de Kevin Danso a été évoqué. Selon nos informations, il y a bien eu une approche, de manières indirectes, mais le RC Lens a fait savoir que son défenseur était intransférable. Le club nordiste avait déjà su résister aux nombreuses avances durant le mercato estival.

Le PSG a plusieurs noms en tête, des dossiers déjà travaillés par le passé qui pourraient être activés en janvier. On pense par exemple à Leny Yoro, le grand espoir du LOSC, ou Jean-Clair Todibo, de l’OGC Nice, courtisé par le gratin du football anglais. Luis Campos lorgne aussi à l’étranger, puisqu’un compatriote de Milan Skriniar, le dénommé David Hancko, a été approché. Âgé de 26 ans, il est gaucher et peut dépanner au poste de latéral. Mais Feyenoord, son club, ne serait pas disposé à le lâcher dès janvier. D’autres pistes ont été relayées par la presse européenne ces derniers jours, comme Antonio Silva (Benfica Lisbonne), Gonçalo Inacio (Sporting Portugal) ou encore Raphaël Varane. Ce qui est certain, c’est que le PSG recherche activement un nouveau défenseur central et un latéral droit sur ce mercato hivernal. Et ce n’est pas faute d’avoir anticipé !