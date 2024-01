Chelsea et Manchester United relancent la piste Jean-Clair Todibo

Trois ans et demi après son arrivée à Nice, Jean-Clair Todibo est devenu l’un, si ce n’est le meilleur défenseur de ligue 1. Une ascension qui ne doit rien au hasard et qui est le fruit d’un travail énorme sur et en dehors du terrain. Que ce soit au niveau des duels aériens, dans la propension à ressortir le ballon proprement, ou sur ses qualités intrinsèques de défenseurs font de l’ancien Barcelonais le pilier de la meilleure défense de Ligue 1 avec seulement 9 buts encaissés en 17 matches et une série de plusieurs clean sheet consecutives.

Suivi de longue date par le gratin du football européen, mais longtemps considéré comme un deuxième voire un troisième choix pour certains clubs notamment l’été dernier, le roc défensif azuréen jouit d’un nouveau statut depuis quelques mois, bien aidé par ses premières capes en Équipe de France. Et forcément tout cela commence à agiter quelques clubs qui ont fait du néo international tricolore une cible de choix. Seul problème, dans les plans du club azuréen, un départ cet hiver n’est absolument pas prévu. S’il entend bien lui offrir un bon de sortie l’été prochain, Florent Ghisolfi compte sur le pilier de sa défense et fait déjà la sourde oreille sur les premières approches concernant son roc défensif.

Tottenham fait une approche concrète pour Todibo… mais Nice temporise

Mais le pourra-t-il à la vue des clubs intéressés et aux moyens qu’ils sont capables de mettre en oeuvre pour parvenir à leurs fins ? Car les clubs séduits catégorie Champions League, qui se comptent sur le doigt d’une main, sont là déjà tapis dans l’ombre. Enfin, pour un en particulier ce n’est plus le cas. Comme révélé depuis plusieurs jours, Tottenham a approché de manière très concrète le joueur et a sorti le grand jeu pour convaincre Todibo de rejoindre les Spurs cet hiver et ce, même si la temporisation niçoise ne facilite pas les échanges.

Au programme, des garanties sportives et la perspective de rejoindre un club actuellement 4e de Premier League et qui compte en Ange Postecoglou l’un des coaches les plus en vue du moment sont autant d’atouts qui font forcément réfléchir le défenseur niçois. Mais les Spurs n’ont pas le temps d’attendre et veulent boucler un défenseur rapidement, car avec les blessures de Micky van de Ven et de Cristian Romero, le club londonien veut boucler l’opération rapidement. S’ils sont sur le point de se rabattre sur le jeune et prometteur défenseur roumain du Genoa Radu Dragusin, ils n’ont pas encore dit leur dernier mot pour Todibo.

Manchester United et Chelsea prêts à s’engouffrer dans la brèche

Deux autres clubs sont également prêts à s’engouffrer dans la brèche. Le premier est un habitué du marché français, à savoir Chelsea qui est venu aux nouvelles ces derniers jours selon nos informations. Les Blues ne sont pas satisfaits de leur défenseur et sont prêts une fois encore à sortir le chéquier. Quant à Manchester United, il n’a pas dit son dernier mot et continue d’envoyer des recruteurs observer l’international tricolore lors des matches du Gym. Mais le club mancunien qui suit le joueur depuis de longs mois est dans une situation sportive compliquée.

Reste que le rapprochement très récent entre Jim Radcliffe, Ineos et les Red Devils font d’un transfert de Jean-Clair Todibo quelque chose de logique et de cohérent pour Ineos, mais plus pour l’été prochain. Il faudra d’ici là jauger des résultats de la révolution de palais qui est actuellement en cours à Manchester United… Reste que l’arrivée concrète d’Ineos chez les Red Devils pourrait donner et à très court terme une nouvelle dynamique sportive à MU. Suffisant pour envoyer le n°6 à Manchester cet hiver ? Difficile à dire. Quoi qu’il en soit et jusqu’à preuve du contraire, Jean-Clair Todibo est toujours bel et bien niçois en ce premier janvier. Mais le mercato d’hiver promet d’être long et va durer une éternité pour le Gym…