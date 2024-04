LdC : Zinedine Zidane a choisi entre le Bayern Munich et le Real Madrid

Ce soir, le Real Madrid va défier le Bayern Munich à l’Allianz Arena en 1/2 finale aller de la Ligue des champions. Ancien joueur et entraîneur des Merengues, Zinedine Zidane, qui est cité en Bavière pour prendre la succession de Thomas Tuchel, a vécu plusieurs matches entre les deux géants européens. Interrogé par The Athletic, Zizou s’est remémoré un match en particulier. «S’il y a une rencontre Madrid-Bayern dont je me souviens particulièrement, c’est bien les demi-finales de 2000. Madrid n’allait pas bien en championnat (ils ont terminé cinquième de la Liga cette saison-là, ndlr) et Nicolas Anelka non plus. Il n’était pas dans l’équipe, mais il a pu jouer en demi-finale, et tant au match aller qu’au match retour, il a très bien joué, marquant des buts cruciaux qui ont permis à Madrid de se qualifier.»

Puis il a ajouté : «les confrontations que nous avons eues avec le Bayern ont toujours été de très beaux matches. Ce sont des matches que nous voulons toujours jouer, car le Bayern est également compétitif, très, très fort.» Concernant le choc de ce soir, Zinedine Zidane a un avis sur la question. «Ça ne va pas être facile. Il a le statut de grand classique européen. Mais en même temps, Madrid c’est Madrid…» ZZ penche donc pour le Real Madrid, bien qu’il se méfie du Rekordmeister.

