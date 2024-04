LdC : match nul mouvementé entre le Bayern et le Real

Un choc entre deux équipes légendaires en quête d’un nouveau sacre. En attendant le PSG mercredi soir, la Ligue des Champions proposait une première soirée de rêve, avec le Real Madrid qui se déplaçait sur la pelouse du Bayern Munich. Un Bayern particulièrement motivé puisque la Bundesliga lui a échappé cette saison et que la Ligue des Champions est désormais son unique objectif. Et cela se voyait dès la première minute de jeu avec une combinaison parfaite entre Kane et Sané qui faisait passer un premier frisson dan la défense madrilène. Les deux hommes combinaient encore à la 6e minute, mais la frappe de Kane était captée par Lunin. Rebelote deux minutes plus tard, Kane lançant Sané qui tirait au-dessus.

Le club munichois était parti tambour battant et le Real Madrid laissait passer l’orage. Après 20 minutes très délicates, la Casa Blanca sortait enfin de sa moitié de terrain. Et comme souvent cette saison, elle piquait en contre. Passe laser de Kroos, appel-contre appel de Vinicius et voilà le Brésilien qui se présentait seul devant Neuer, pour le battre sans problème (0-1, 24e). Asphyxiés durant 20 minutes, les Madrilènes se retrouvaient devant au tableau d’affichage et laissaient les Bavarois perplexes. Que faire pour prendre le dessus sur cette équipe ?

3 minutes de folie

Kane s’essayait sur coup-franc mais n’attrapait pas le cadre (42e). Le Bayern manquait de folie pour déstabiliser l’arrière-garde madrilène. Thomas Tuchel tentait d’en amener en changeant dès la mi-temps Gortezka pour Guerreiro. Mais c’est bien le Real qui avait pris la mesure de la rencontre. Kroos passait de passeur à tireur pour enrouler une frappe sortie par Neuer (51e). Pour le Bayern, il fallait un éclair de génie, et il était signé Leroy Sané, qui ajoutait enfin l’efficacité à la percussion. L’Allemand déboulait comme un fou furieux côté droit, rentrait dans la surface et envoyait une mine du pied gauche au premier poteau (1-1, 53e). L’Allianz Arena pouvait exulter, enfin. Mieux, elle allait s’enflammer après une percée signée Musiala, qui provoquait la faute de Lucas Vazquez.

Penalty incontestable sifflé par l’arbitre français, Clément Turpin, et transformé par Harry Kane, qui prenait Lunin à contre-pied (2-1, 56e). Tout avait changé en l’espace de 3 minutes, et le Bayern mordait à nouveau dans la rencontre comme un mort de faim. Kane passait près du doublé, Dier calait une tête sur corner, et le Real Madrid ne parvenait plus à mettre le pied sur le ballon. Mais il ne faut jamais enterrer le Real Madrid, c’était d’ailleurs le conseil de Lewandowski à ses anciens partenaires. Et une nouvelle fois, alors qu’il semblait inoffensif, le club merengue est revenu au score, bien aidé par une faute idiote de Kim sur Rodrygo dans la surface. Penalty logique, cette fois transformé par Vinicius (2-2, 84e), qui ne manquait pas l’occasion d’inscrire un doublé. Globalement dominé, dans des proportions moindres que face à Manchester City au tour précédent, le Real Madrid reste donc en position favorable avant le retour à Santiago Bernabeu la semaine prochaine.