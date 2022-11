FC Lorient - Paris Saint-Germain : les compositions probables

La suite après cette publicité

En déplacement au Moustoir ce dimanche après-midi (13 heures) dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain, premier au classement mais deuxième de son groupe en Ligue des champions malgré sa victoire à Turin face à la Juventus (2-1), se déplace sur la pelouse de l'une des belles surprises de cette Ligue 1 : le FC Lorient. Quatrièmes du championnat après 13 journées, les Merlus, menés par leur jeune entraîneur Régis Le Bris, restent sur trois matches sans victoire, dont une défaite à domicile face à l'OGC Nice. Le club breton espère néanmoins faire déjouer le club de la capitale, qui n'a pas réussi à s'imposer en terres morbihannaises sur ses deux derniers voyages en Bretagne (défaite 3-2 et match 1-1).

Les Parisiens, quant à eux, souhaiteront poursuivre leur série d'invincibilité à l'extérieur toutes compétitions confondues : en effet, ils ne se sont plus inclinés en dehors de leurs bases depuis la mi-mars, et ce après avoir essuyé quatre revers de rang entre la Ligue 1 et la Ligue des champions. Portés par un Kylian Mbappé en forme (6 buts et 4 passes décisives sur les 4 derniers matches), la formation de Christophe Galtier pourrait garder l'écart de 5 points avec le Racing Club de Lens, revenu à deux unités grâce à un succès étriqué a Angers samedi soir (2-1).

Neymar de retour dans le 11 parisien

Pour la réception du PSG, le technicien lorientais ne devrait pas changer ses plans et alignerait donc son habituel 4-2-3-1. Alors que l'habituel Mvogo devrait défendre ses buts, Kalulu serait titulaire pour la deuxième fois depuis son retour de blessure, aux côtés de la charnière centrale Laporte-Talbi et Le Goff à gauche. Innocent et Le Fée formeront le double pivot devant Ponceau, dans une position de meneur de jeu. Diarra et Ouattara occuperont les couloirs de l'attaque pour accompagner le serial buteur Moffi, auteur de 8 buts sous le maillot orange dans ce début de saison.

Pour le leader du championnat, Christophe Galtier garderait le même dispositif tactique que celui qui a battu les Bianconeri de l'autre côté des Alpes, mais en changeant quelques éléments. Le coach parisien proposerait donc un 4-3-1-2 avec Donnarumma dans les buts, devant le capitaine Marquinhos et l'expérimenté Ramos. Mukiele et Mendes se chargeront des couloirs, juste derrière côtés d'un milieu de terrain à 3, avec Verratti, Danilo en pointe basse et Vitinha s à sa droite. Enfin, Neymar, suspendu en C1 en milieu de semaine, devrait retrouver son poste de numéro 10 derrière Mbappé et Ekitike, titulaire pour la deuxième fois seulement cette saison.

Avec Parions Sport en ligne, gagnez jusqu’à 100€ de freebets en misant jusqu’à 100€ et 10€ offerts sans dépôt avec le code FML1. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exclusive et misez sur Lionel Messi, premier buteur contre Lorient avec une cote à 4,85. (cotes soumises à variation)