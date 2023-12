Ligue 1 : Nice se relance face à Reims et reprend sa deuxième place

Ce dimanche à 13h, la Ligue 1 était de retour pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. Au programme du jour, l’OGC Nice qui recevait le Stade de Reims. Les Niçois avaient connu leur première défaite de la saison la semaine dernière face à Nantes. Il fallait donc montrer un autre visage ce dimanche pour tenter de reprendre la deuxième place du classement de Ligue 1. Car l’AS Monaco, grâce à sa victoire sur Rennes (2-1) était le nouveau dauphin du PSG avant le début de match.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Nice 32 15 10 9 5 1 16 6 7 Reims 23 15 0 7 2 6 21 21

Comme depuis le début de saison, l’OGC Nice version Francesco Farioli n’était pas spécialement emballant. Au contraire. Le premier acte se terminait sur un très logique 0-0. Les coéquipiers de Gaëtan Laborde n’avaient pas cadré un seul tir et butaient sur une bonne défense rémoise qui procédait en contre et qui se montrait même plus dangereux en première période. Dans les intentions des deux équipes, difficile de savoir qui souhaitait réellement prendre l’avantage sur l’autre.

Boga sauve Nice !

Il fallait attendre le retour des vestiaires pour voir du mieux. Les hommes de Will Still montraient un meilleur visage offensivement avec bien plus de mouvements et surtout de joueurs pour accompagner les attaques. Mais forcément, cela offrait plus d’espaces aux attaquants niçois et c’est Gaëtan Laborde qui finissait par en profiter. L’ancien Bordelais récupérait le ballon à 40 mètres et s’en allait dans une course folle. Il finissait son action en envoyant un missile du gauche sous la barre d’un Yehvann Diouf impuissant (55e).

Le scénario parfait pour Nice, dans la continuité de son début de saison. Sans briller, les Niçois surprenaient leur adversaire du jour. Et la chance était du côté niçois puisque Bulka était sauvé par sa barre peu après l’heure de jeu sur une frappe de Ito (65e). Mais finalement, de manière assez logique, les Rémois égalisaient grâce au capitaine Yunis Abdelhamid (79e). Un avantage de courte durée malheureusement pour Reims qui concédait un but dans la foulée. C’est Jérémie Boga qui se jouait de la défense et qui profitait d’une terrible faute de main de Diouf (2-1, 82e). Le score ne bougera plus. L’OGC Nice s’offre trois points précieux et reprend sa marche en avant avec cette deuxième place. Reims pourra avoir des regrets et manque l’occasion de revenir au pied du podium.