Manchester United : le violent coup de gueule d’Erik ten Hag

La saison a à peine débuté qu’Erik ten Hag est déjà contraint de mettre les points sur les i. Furieux après la prestation de ses joueurs sur la pelouse de Tottenham le week-end dernier (défaite 2-0), le technicien néerlandais a poussé un mémorable coup de gueule lors du point presse d’avant-match de la rencontre du jour (contre Nottingham Forest, ce samedi à 16h). D’après lui, son équipe n’a appliqué aucune des consignes qu’il avait données avant le match, ce qui le rend hors de lui.

«Il ne s’agit pas du milieu de terrain, mais de la défense et des lignes offensives. C’est pourquoi nous avons laissé tous les espaces ouverts. Ils (ses joueurs, ndlr) n’ont pas couru. Ou bien ils couraient au mauvais moment, trop tard. Surtout les joueurs de devant ne se sont pas replacés» a-t-il débuté, s’en prenant directement à des joueurs comme Marcus Rashford, Antony ou encore Alejandro Garnacho, tous titulaires et tous remplacés pendant le match.

Ten Hag à propos du match contre Tottenham : «ce n’était pas acceptable»

Il poursuit : «Durant les 35 premières minutes, nous avons été si bons et avons totalement dominé le match. Nous aurions dû marquer au minimum une fois, même deux fois ça aurait été logique. Ils [les Spurs] n’étaient nulle part, il n’y avait rien, et puis des choses se sont passées durant le match. Ils (ses joueurs, ndlr) ont été distraits et ne faisaient plus du tout le travail. C’est pourtant l’exigence d’un joueur d’une équipe comme Manchester United. Je ne suis pas habitué à cette équipe-là parce qu’ils le font toujours d’habitude. C’est ce à quoi s’attendent les fans mais également nous, le staff.»

Ten Hag a également révélé qu’il avait mis ses joueurs au défi après l’affront de Tottenham comme pour mieux les piquer au vif. «Je leur ai dit que ce n’était pas acceptable. Chaque individu doit prendre ses responsabilités. Nous avons besoin d’acteurs responsables. Nous sommes dans le même bateau. Je suis responsable, moi aussi. Nous devons faire face au fait que lors des deux premiers matchs, nous n’étions pas assez bons, mais nous en avons quand même gagné un. Si tout le monde fait son travail, et nous avons une très bonne équipe, nous gagnerons des matchs.» Voilà une sacrée piqûre de rappel.