Qualifs Euros 2024 : la Grèce tient les Bleus en échec

10e et dernière journée de ces qualifications pour l’Euro 2024. En déplacement à l’Agia Sophia, antre habituel de l’AEK Athènes, l’équipe de France se présentait sans aucune pression. La qualification est déjà assurée depuis le mois dernier, la première place est sécurisée, tout comme le statut protégé de tête de série. Après le score record de 14-0 contre Gibraltar samedi soir, et sans doute averti par la blessure de Zaïre-Emery, Didier Deschamps décidait de faire une tourner une bonne partie de son équipe . Il titularisait de Samba dans le but, Koundé, Saliba et les deux Hernandez derrière, Fofana pour accompagner Rabiot et laissait l’organisation offensive à Griezmann, épaulé par un le trio Dembélé-Giroud-Kolo Muani.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 France 22 8 26 7 1 0 29 3 3 Grèce 13 8 6 4 1 3 14 8

On retrouvait des Tricolores comme on les avait quittés à Nice, très entreprenants, la large domination et la réussite devant le but en moins tout de même. Ce début de match dynamique n’était pas récompensé, à l’image de ces deux tentatives de Dembélé (10e) et surtout Griezmann (15e), qui a même touché le poteau (33e). Omniprésent sur le terrain, le Colochonero offrait à nouveau une très belle partition, toujours très sérieux dans le repli défensif et efficace dans ses choix. Il ne manquait qu’un petit but pour récompenser une première période sérieuse. Il a fini par arriver quand on ne l’attendait plus, juste avant la pause. Giroud déviait un ballon de Fofana vers Kolo Muani, qui trompait Vlachodimos d’un tir puissant en angle fermé sous la barre (0-1, 42e).

Pas de 8/8 pour les Bleus

Le second but en équipe de France du Parisien (après le Maroc en Coupe du Monde) permettait à ses partenaires de regagner le vestiaire avec un but d’avance mais il faut croire que la pause a fait plus de mal que de bien. Les Grecs revenaient avec d’autres intentions, beaucoup plus agressifs sur le porteur de balle et bien plus dangereux face à des Français pas vraiment revenus de la pause. Les petites erreurs s’accumulaient comme cette faute de Fofana (55e) et ce ballon concédé par Lucas Hernandez, qui permettait à Bakasetas d’armer une magnifique reprise qui ne laissait aucune chance à Samba (1-1, 56e). L’occasion de Kolo Muani aurait pu remettre les Bleus dans le droit chemin (60e) mais c’est tout le contraire qui arrivait.

Dans la foulée, Giannoulis s’échappait sur le côté gauche, parvenait à éliminer trop facilement Koundé et centrait pour le plant du pied parfait de Ioannidis (2-1, 61e). Ces deux buts encaissés en quelques instants obligeaient le sélectionneur à un triple changement avec l’entrée de Mbappé notamment, mais aussi Coman et Clauss. Comme une bouffée d’air frais, l’équipe de France repartait vers l’avant et concrétisait même sa domination, alors qu’elle n’était pas encore totale, grâce à un tir parfait de Fofana (2-2, 75e). Le danger se précisait en ce dernier quart d’heure. Rabiot et Marcus Thuram se gênaient pour être à la conclusion (84e), alors que le centre de Coman aboutissait à une déviation sur son propre poteau de Vlachodimos (89e), lequel repoussait ce dernier tir de Mbappé (90e+4). Il n’y aura pas de 8/8.